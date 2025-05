Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.0 (saison 2, Yixuan, récompenses d’anniversaire…)

Cap sur la péninsule Waifei et le temple Suibian

Après les événements de la saison précédente, nos proxys partiront explorer la péninsule Waifei, un quartier reculé de la Nouvelle-Eridu, accompagné de Yixuan, Grande maîtresse des Cimes de Yunkui. Ensemble, ils restaureront le temple Suibian, amélioreront ses installations, et découvriront la Néantre lemnienne, une zone riche en ressources mais infestée d’ennemis redoutables.

De plus, les combats évolueront grâce à l’ajout de mécaniques stratégiques et d’un gameplay plus ouvert. Les nouveaux ennemis pourront entrer en état Territoire miasmatique, obtenant des bonus de défense et d’attaque, obligeant les joueurs à adapter leurs formations.

Les bannières de la version 2.0

A l’instar de Miyabi il y a quelques mois, il y a une bannière qu’il ne faudra pas manquer pour ceux qui cherchent les combattants les plus puissants. D’après le lore du titre, Yixuan possède une puissance équivalente à un « Void Hunter » (comme Miyabi) mais sans en avoir le titre, ce qui en dit long sur sa puissance. La version 2.0 proposera ainsi plusieurs bannières :

Yixuan (Sépia/Rupture, rang S) : ignore la défense ennemie, possède deux ultimes distincts et utilise l’Adrénaline plutôt qu’une jauge classique.

(Sépia/Rupture, rang S) : ignore la défense ennemie, possède deux ultimes distincts et utilise l’Adrénaline plutôt qu’une jauge classique. Ju Fufu (Feu/Confusion, rang S) : booste les dégâts de l’escouade grâce à l’effet Rugissement du Tigre.

(Feu/Confusion, rang S) : booste les dégâts de l’escouade grâce à l’effet Rugissement du Tigre. Pan Yinhu (Physique/Défense, rang A) : un panda cuisinier aussi tanky qu’attachant.

Ils seront accompagnés de Palion (Bangbou de rang S), tandis qu’Astra Yao (Soutien, rang S) et César (Défense, rang S) feront leur retour dans les recherches de signal.

Récompenses d’anniversaire et nouveaux événements

Pour fêter le premier anniversaire du jeu, HoYoverse offrira plusieurs surprises aux joueurs dont :

1 agent de rang S et 1 moteur-ampli S gratuits

1 600 polychromes, 20 bandes maîtresses chiffrées, 10 Boupons

Des tenues inédites, un avatar spécial et un titre exclusif

Des événements comme « Attraction gravitationnelle » (cinéma interactif) et « Âme d’acier : Lien doré » (pilotage de mécha) permettront d’obtenir encore plus de récompenses et d’objets rares.

Améliorations de confort et une sortie Xbox

La mise à jour introduira également des améliorations de confort comme une nouvelle carte en 3D, un système de navigation amélioré et des balises de faille pour le soin, la téléportation et la résureection. Enfin, on rappelle que Zenless Zone Zero sortira le même jour sur Xbox Series X|S.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.