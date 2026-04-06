Yoshihisa Kishimoto, le créateur de Double Dragon et Kunio-Kun (River City), est décédé

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L’industrie japonaise a encore une fois perdu l’un de ses plus grands talents. On apprend aujourd’hui via le magazine Famitsu que Yoshihisa Kishimoto est décédé le 2 avril dernier, à l’âge de 64 ans, sans que l’on en connaisse encore la cause pour le moment.

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