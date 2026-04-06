Yoshihisa Kishimoto, le créateur de Double Dragon et Kunio-Kun (River City), est décédé

L’une des figures emblématiques du beat’em up s’en va

Yoshihisa Kishimoto est connu pour avoir eu une sacrée carrière, et pour avoir créé deux séries majeures. La première, c’est Double Dragon, qui était très populaire à la fin des années 80/début des années 90, licence iconique du genre beat’em all qui a influencé de nombreuses licences à travers les générations. Une série qui continue même d’exister aujourd’hui avec Double Dragon Revive, même si Yoshihisa Kishimoto a signé son dernier épisode avec le quatrième opus.

On lui doit également la série Kunio-Kun, pas vraiment connue par ce nom-là chez nous, mais plutôt sous l’appellation Renegade ou encore River City. Elle aussi continue d’accoucher de nouveaux épisodes assez régulièrement, signe que le travail de l’artiste japonais a su traverser les époques, ce qui n’est pas donné à tout le monde. En somme, une légende du beat’em up à qui le genre doit beaucoup, et qui le pleure aujourd’hui.

Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.