Xbox se la joue nostalgique avec l’arrivée dès aujourd’hui du catalogue Retro Classics sur le Game Pass

Xbox nous propose déjà sans doute la meilleure offre d’abonnement du marché vidéoludique, avec pas mal de sorties Day One, dont les productions faites maison. Malgré cela, le service va se lancer dans un autre registre en intégrant des reliques du passé. Via le Retro Classics, des dizaines de titres des années 80 et 90 deviennent jouables via l’abonnement, et ce dès aujourd’hui.