Xbox promet d’être plus « cohérent » lorsqu’il s’agit des portages de ses jeux sur PS5

Une régularité à apporter, mais pas de cadre fixe à respecter

Si l’on sait maintenant que les jeux Xbox Game Studios vont arriver sur PS5, il est encore difficile de déterminer quand, tant cela semble être au cas par cas, même pour les nouvelles sorties. Et c’est ce manque de « cohérence » qui est évoqué par GamesRadar, ce à quoi Craig Duncan répond que chaque développement est unique et qu’il est difficile d’apporter une régularité ici, même s’il promet plus de cohérence dans les mois et années à venir :

« Il y a toujours des contraintes liées au développement au démarrage de ces projets : que ce soit la taille de l’équipe ou les plans initiaux. Comme vous l’avez dit, lorsqu’une stratégie change, on peut avoir un plan existant pour un jeu et on peut l’adopter, ou pas. Voilà pourquoi. Et pour être clair, votre remarque est tout à fait justifiée. Il nous arrive d’être incohérents. Certains jeux sortent sur une plateforme, d’autres à plusieurs. Sachez que nous allons y remédier et essayer d’être plus cohérents dans nos pratiques. »

Il continue :

« Ma priorité absolue est d’aider nos équipes à réussir. En y réfléchissant, mon rôle implique une certaine liberté quant à nos actions et nos approches. Vous avez utilisé le terme « portage » tout à l’heure, et je ne veux pas m’attarder sur ce point précis, mais quel que soit le support sur lequel nos jeux apparaissent, nous voulons qu’ils soient aussi performants que possible. Nous voulons donc tirer parti de toutes les fonctionnalités et spécificités propres à chaque plateforme. Cela peut donc nous laisser une certaine marge de manœuvre. Autrement dit, si nous ne sommes pas en mesure de sortir un jeu sur une plateforme sans qu’il soit bien optimisé, nous ne le ferons pas. […] C’est à ce moment-là que l’on en vient à envisager une sortie ultérieure. Parce que les équipes ont une taille limitée. Nous n’avons qu’une quantité limitée de ressources… finalement, tout dépend des ressources. Rien n’est illimité. Nous voulons donc simplement faire de notre mieux pour chaque plateforme et chaque jeu. »

Pas de règles spécifiques pour les portages donc, même si l’on devrait voir arriver certaines habitudes dans la stratégie du constructeur qui permettront de mieux anticiper ce qui arrive sur PS5 day one, et le reste.