Xbox pourrait mettre de côté sa propre console portable pour se concentrer sur des machines comme la ROG Xbox Ally

Pour répandre la marque Xbox sur plus d’écrans plus qu’un seul

C’est du moins ce que sous-entend le journaliste Tom Warren sur The Verge, en indiquant avoir eu des échos à ce sujet. Il prétend que le développement d’une console portable Xbox aurait été mis de côté en interne, dans le but de favoriser les consoles comme la ROG Xbox Ally qui pourraient imposer la marque Xbox partout plus facilement :

« La console portable Xbox de Microsoft aurait été récemment mise sur la touche, et j’ai entendu dire par des sources internes qu’elle est quasiment annulée, l’entreprise se concentrant sur la nouvelle plateforme software Xbox. Je continue de penser que Microsoft proposera des consoles Xbox nouvelle génération, mais je suis également convaincu que plusieurs appareils de fabricants de PC comme Asus seront également considérés comme des consoles Xbox nouvelle génération. »

C’est sans doute le succès ou non de la ROG Xbox Ally qui va permettre à Microsoft d’y voir plus clair dans ce marché qu’il apprend tout juste à connaître. Pour l’heure, ce ne sont que des échos de certaines sources, Microsoft n’ayant pas encore pris la parole à ce sujet (encore faut-il qu’il le fasse un jour). Cette machine devrait quant à elle sortir à la fin de l’année 2025 et nous apportera sans doute un début de réponse.