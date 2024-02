Xbox nous parlera de son futur ce jeudi 15 février

Voir un constructeur organiser une prise de parole publique orientée « business », ça n’arrive pas tous les jours. Soit la communication en fait trop, soit Xbox s’apprête effectivement à prendre un tournant majeur de son histoire, même s’il se murmure que cela ne concernerait que l’arrivée de certains jeux Xbox Game Studios sur d’autres plateformes (et pas forcément tous ni en même temps).

C’est donc le 15 février à 21 heures (heure française) que Phil Spencer, Sarah Bond et Matt Booty nous en diront plus dans un podcast spécial, qui sera à suivre sur YouTube. Il faut donc s’attendre à voir les trois discuter ensemble du futur de la marque Xbox, même si on ne sait pas bien la forme que cela prendra (sans doute une simple conversation sans grande mise en scène).

Accessoirement, un bruit de couloir concernant un Nintendo Direct prévu le même jour s’est propagé quelques heures avant cette annonce. Si, pour le moment, rien n’est prouvé (et c’est pourquoi on fera très attention à cette rumeur), voir Nintendo annoncer – au hasard – un Hi-Fi Rush sur Switch juste avant la prise de parole de Xbox aurait tout à fait du sens, afin que ce dernier puisse justifier ce portage dans la foulée. Mais ça, c’est de la spéculation. Pour du concret, on se donne rendez-vous jeudi 15 février.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.

Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx

