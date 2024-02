Phil Spencer annonce que Xbox dévoilera sa future stratégie la semaine prochaine

Si Xbox prévoit de faire une annonce aussi majeure que celle-ci, il souhaite sans doute pouvoir maitriser son temps de communication. C’est pourquoi l’entreprise n’en parlera pas cette semaine, mais la suivante, comme l’annonce Phil Spencer :

Ce n’est définitivement pas tous les jours que l’on nous prévient d’un événement exclusivement centré sur le business d’un éditeur ou d’un constructeur. Le rendez-vous est peu commun et montre que quelque chose est réellement en train de se passer. Spencer aurait simplement pu démentir toutes ces rumeurs, mais il ne l’a pas fait. Ce qui veut sans doute dire qu’une partie de ce qui a été dit est dans le vrai, sans pour autant que cela vérifie absolument tous les bruits de couloir. On peut imaginer que tous les détails à propos de cette stratégie ne sont pas encore tout à fait finalisés et que Xbox comptait suivre un calendrier bien précis, quelque peu mis à mal par toutes ces rumeurs.

Le suspense de ces prochains jours risque en tout cas d’être insoutenable pour une partie de la communauté. Rendez-vous dans quelques jours pour savoir ce qui se trame réellement chez Xbox.

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.

— Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024