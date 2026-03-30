Xbox : Microsoft confirme l’abandon de la campagne “This is an Xbox” pour relancer son identité

Une campagne jugée en décalage avec Xbox

Lancée en 2024, la campagne “This is an Xbox” visait à redéfinir la marque Xbox comme un écosystème accessible sur de multiples appareils, que ce soit sur consoles, smartphones et les téléviseurs connectés. Mais cette approche n’a pas fait l’unanimité. Beaucoup d’utilisateurs ont estimé qu’elle diluait l’identité de la marque en éloignant Xbox de son ADN historique centré sur les consoles.

En interne également (selon The Verge), certaines critiques auraient émergé, en pointant un message jugé confus voire contre-productif. Quelques semaines après sa nomination pour succéder à Phil Spencer, Asha Sharma a pris la décision de mettre fin à cette campagne. Microsoft explique ce choix de manière directe (via Windows Central) :

Cela ne ressemblait pas à Xbox.

L’objectif est désormais de repenser l’image de la marque avec un repositionnement clair qui devrait revenir aux fondamentaux. Lors de sa prise de fonction, Sharma avait déjà évoqué plusieurs priorités dont renouer avec l’identité historique de Xbox, remettre les consoles au centre de l’écosystème et éviter certaines dérives perçues comme opportunistes.

Dans un contexte où Xbox a multiplié les initiatives autour du cloud gaming et du multiplateforme, parfois au détriment de la perception de sa propre console, il sera sans doute compliqué de regagner la confiance des joueurs. L’un des espoirs repose sur le fameux projet de nouvelle génération de console, connu sous le nom de code « Project Helix ». Il s’agit d’une future machine qui viserait à offrir une expérience unifiée entre console et PC.

Reste à voir si cette nouvelle direction permettra à Xbox de reconquérir pleinement sa communauté et de clarifier sa vision pour les années à venir.