Gears of War E-Day : La présentation qui suivra le Xbox Game Showcase durera 30 minutes

Une demi-heure de de Macus Fenix

Si vous souhaitez tout savoir sur Gears of War: E-Day, l’événement sera bien entendu immanquable. Interviewé à ce sujet lors d’un podcast maison, Matt Booty, qui est le nouveau second en chef de Xbox, n’a pas voulu trop en dévoiler sur le contenu de cette présentation, mais il promet qu’elle sera longue :

« Je dirais que nous avons le Gears Direct, et après l’avoir vu, je dirais que nous en avons pour 30 bonnes minutes. Ce que je trouve super, j’adore ce que fait le studio. Je suis très enthousiaste à propos du jeu, et nous allons avoir 30 minutes remplies pour le voir. »

Il faut donc s’attendre à beaucoup de détails pour ce prochain épisode au sein de cette émission, ce qui renforce encore un peu plus l’idée que le jeu est presque prêt et qu’il devrait bien sortir dans le courant de l’année. Pour suivre tout cela en direct, rendez-vous donc le 7 juin prochain à 19h pour d’abord assister au Xbox Games Showcase, dans lequel le jeu apparaîtra certainement avec une bande-annonce.