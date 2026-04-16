Gears of War E-Day : La présentation qui suivra le Xbox Game Showcase durera 30 minutes
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Rédigé par Jordan
Le prochain Xbox Games Showcase est sans doute l’un des plus importants dans l’histoire du constructeur, puisqu’il vient à la fois célébrer les 25 ans de la marque tout en étant le premier vrai showcase sous l’ère Asha Sharma. Microsoft n’a encore rien dévoilé du programme de cette conférence, si ce n’est que l’on y verra Gears of War: E-Day. Le titre sera tellement mis en avant qu’il aura droit à son propre showcase dans la foulée, et celui-ci promet d’être assez long.
Une demi-heure de de Macus Fenix
Si vous souhaitez tout savoir sur Gears of War: E-Day, l’événement sera bien entendu immanquable. Interviewé à ce sujet lors d’un podcast maison, Matt Booty, qui est le nouveau second en chef de Xbox, n’a pas voulu trop en dévoiler sur le contenu de cette présentation, mais il promet qu’elle sera longue :
« Je dirais que nous avons le Gears Direct, et après l’avoir vu, je dirais que nous en avons pour 30 bonnes minutes. Ce que je trouve super, j’adore ce que fait le studio. Je suis très enthousiaste à propos du jeu, et nous allons avoir 30 minutes remplies pour le voir. »
Il faut donc s’attendre à beaucoup de détails pour ce prochain épisode au sein de cette émission, ce qui renforce encore un peu plus l’idée que le jeu est presque prêt et qu’il devrait bien sortir dans le courant de l’année. Pour suivre tout cela en direct, rendez-vous donc le 7 juin prochain à 19h pour d’abord assister au Xbox Games Showcase, dans lequel le jeu apparaîtra certainement avec une bande-annonce.
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Date de sortie : N/C