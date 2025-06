Gears of War E-Day devrait sortir en 2026, tout comme le prochain Forza et le remaster de Halo : Combat Evolved

Phil Spencer savait sans doute que l’absence de Gears of War E-Day serait notée et c’est pourquoi il a mentionné le jeu lors de son discours afin d’indiquer que ce n’est pas en 2025 que sortira le jeu, mais l’année prochaine. Pendant son passage à l’écran, « P3 » a indiqué que 2026 sera une grande année pour la marque Xbox étant donné que cela marquera ses 25 ans dans cette industrie. Spencer rajoute que les fans de Xbox célébreront cet anniversaire avec la sortie de quelques jeux, dont Gears of War E-Day ainsi que le prochain Forza :

Le programme pour 2026 est donc clair, sauf pour le dernier jeu en question. Mais entre les rumeurs et ce que laisse entendre Spencer ici, tout le monde pense à un remaster de Halo: Combat Evolved, qui serait idéal pour un tel anniversaire. Ce n’est encore que de la spéculation contrairement au reste, mais l’année 2026 promet en tout cas d’être très importante pour Xbox si ces jeux venaient à sortir.

here's Xbox chief Phil Spencer announcing Gears of War: E-Day for 2026, and in the same year "the next Forza" and a tease of a Halo CE remaster

— Tom Warren (@tomwarren.co.uk) 2025-06-08T18:25:25.984Z