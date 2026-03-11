Project Helix : Premiers détails sur la prochaine console Xbox, sa version alpha sera envoyée aux studios en 2027

Path tracing et FSR dernière génération

Tout est une Xbox mais le futur Project Helix tout particulièrement. Déjà mise sur le devant de la scène pour annoncer la couleur de l’avenir de Xbox, on ne sait officiellement rien de bien particulier de la prochaine bécane de Microsoft, à part l’appui du rapprochement entre Xbox et PC ainsi que le partenaire avec AMD.

La tenue de la GDC 2026, salon « business to business », à San Francisco a été l’occasion de dévoiler les premières infos. C’est Jason Ronald, responsable de la cellule Nouvelle Génération de Xbox, qui a organisé une présentation à ce sujet. Et l’un des points les plus importants abordés était bien entendu la puissance de la console, reposant sur ce fameux partenariat avec AMD. Comme on peut le lire aussi du côté du Xbox Wire, la console embarquera une puce SoC AMD personnalisée, co-conçue pour la prochaine génération de DirectX.

Un choix effectué dans le but d’offrir « un bond d’un ordre de grandeur en matière de performances et de capacités de ray tracing ». La technologie de gestion de lumières est visiblement l’argument numéro 1 en évoquant même le path tracing, une version encore plus poussée capable de gérer chaque source de lumière en temps réel. Lorsque l’on sait qu’un ray tracing qualitatif sur console n’est certainement pas un standard, avec en plus des compromis souvent nécessaires, la question se pose sur le besoin grandissant de ressources que cela implique.

Et de ce côté, le Project Helix va compter sur le FSR Diamond, la dernière génération d’upscaling fraîchement annoncée par AMD, capable d’améliorer encore davantage la fluidité et la résolution d’image à partir notamment de génération multi-image par machine learning. Autrement dit, Project Helix compte diminuer la frontière avec le rendu des PC haut de gamme grâce à des technologies IA (et pas la générative).

Une sortie pressentie pour 2028 ?

La bestiole promet donc d’être ambitieuse, et si on entend déjà des hypothèses de prix délirantes au doigt mouillé, reconnaissons que cette hybridation console/PC va probablement s’engouffrer dans la brèche ouverte par la PS5 Pro et ses 799 €.

Maintenant, l’intérêt est surtout de préparer les équipes de développement à cette architecture et, à ce sujet, des versions alpha de Project Helix commenceront à être envoyés à partir de 2027. Une sortie définitive de la console pourrait donc être envisagée plus facilement vers 2028. À moins que les choses s’accélèrent très vite et que la fin d’année 2027 soit aussi une possibilité.

Quoi qu’il en soit, et on ne cessera d’y penser : la perspective d’une nouvelle génération de console n’a sans doute jamais été aussi peu emballante depuis le début du match entre PlayStation et Xbox. Mais qui sait, on ne demande qu’à être surpris.