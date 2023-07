Totalisant plus de 92 millions de vues, le Xbox Games Showcase 2023 devient l’événement le plus regardé de tous les temps pour la marque

Décidément, Xbox est au coeur de l’actualité ces dernières semaines et semble avoir même repris du poil de la bête concernant sa communication. Après avoir appris sa victoire face à la FTC dans le procès voulant empêcher le rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft et après avoir obtenu un délai pour renégocier les termes avec la CMA, l’organisme de régulation anglaise, Xbox a annoncé récemment mettre en place dès la rentrée un nouvel abonnement remplaçant le Xbox Live Gold, intitulé Xbox Game Pass Core.

Mais si Xbox refont de nouveau parler d’eux aujourd’hui, c’est pour nous dresser le bilan de leur conférence de l’été avant la tenue de la Gamescom le mois prochain, un autre temps fort pour la firme.

Le Phil conducteur pour les années à venir ?

Grâce à un article complet publié sur le Xbox Wire de la marque américaine, nous apprenons par exemple qu’en totalisant tous les supports où l’émission pouvait être regardée le 11 juin dernier et durant les 7 jours qui ont suivi, le Xbox Games Showcase + Starfield Direct a totalisé pas moins de 92 millions de vues, soit une augmentation de 38% par rapport à l’année dernière, année creuse pour la marque.

C’est colossal, d’autant plus que ces chiffres ont sûrement dû augmenter depuis, avec 4 semaines de plus au compteur, une performance due au bon rythme de l’émission, à la quantité et diversité des jeux présentés, mais aussi à la présence du gargantuesque et très attendu Starfield, prévu pour le 6 septembre prochain. D’ailleurs, rappelons que sur les 27 jeux présentés durant la conférence, 21 seront disponibles dans le Game Pass à terme tandis que la moitié de ces 27 jeux provenait des studios internes, les fameux Xbox Games Studios.

L’occasion pour la marque de rappeler son attachement envers les joueurs et joueuses du monde entier, notamment via la tenue d’événements officiels (les FanFest) ou privés, et de féliciter au passage toutes les équipes travaillant à la fois sur la production des émissions en question, mais aussi bien entendu, sur les studios et développeurs ayant présenté leur jeux, certains pour la première fois comme Clockwork Revolution.

Concernant la suite, et en attendant l’officialisation du rachat d’Activision-Blizzard-King qui devrait intervenir incessamment sous peu, la firme nous donne rendez-vous à la Gamescom, en Allemagne, du 23 au 27 août prochain, ainsi qu’à l’Opening Night Live du 22 août au soir, pour une nouvelle présence forte amorçant la fin d’année capitale pour Xbox et Bethesda, qualifiant le salon de « plus grand événement de jeu vidéo au monde » avec l’annonce du plus grand stand Xbox à ce jour sur place. De belles promesses en perspective avec espérons-le de belles surprises, que nous couvrirons sur place à Cologne.