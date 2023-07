Xbox Game Pass Core : Tout savoir sur le remplaçant du Xbox Live Gold

Adieu les Games with Gold

Maintenant que le rachat d’Activision Blizzard est bien engagé, Microsoft profite du feu des projecteurs pour annoncer son tout nouveau service d’abonnement qui remplace l’actuel Xbox Live Gold. Bienvenue au Xbox Game Pass Core. Dans le registre des choses qui ne changent pas, ce service offre toujours un accès au multijoueur pour les jeux compatibles, des offres promotionnelles et des réductions.

Bien entendu, la mention « Game Pass » dans ce nouveau nom n’est pas anodine. Le petit plus de cette nouveauté est ainsi de proposer l’accès à une sélection de jeux complets, comprenant plus de 25 titres tels que Gears 5, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Grounded, Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited et bien d’autres. De nouveaux jeux seront ajoutés deux à trois fois par an.

Le Xbox Game Pass Core sera disponible le 14 septembre prochain. Si vous possédez déjà un abonnement Xbox Live Gold, celui-ci sera automatiquement convertit en abonnement Xbox Game Pass Core. Les prix restent d’ailleurs les mêmes :

6.99€ par mois

59.99€ par an

De plus, il faudra dire adieu aux Games with Gold à partir du 1er septembre prochain. A l’image du PlayStation Plus, les Games with Golds permettaient d’obtenir chaque mois des jeux gratuitement et de les ajouter définitivement à la bibliothèque. Microsoft précise d’ailleurs que les titres Xbox 360 qui ont été récupérés dans le passé seront conservés de manière permanente dans votre bibliothèque, mais les titres Xbox One dépendront d’un abonnement continu à Xbox Game Pass Core ou au Xbox Game Pass Ultimate.

La liste des jeux disponibles dans le Xbox Game Pass Core

Voici d’ailleurs les jeux confirmés pour le lancement du Xbox Game Pass Core (soit 19 jeux pour le moment) :

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Les différents abonnements du Xbox Game Pass

Avec ce nouveau service, Microsoft semble compenser la récente augmentation du prix des abonnements Xbox Game Pass. Le Xbox Game Pass Core est ainsi la version la plus abordable du lot (mais aussi la plus indispensable si vous jouez en multi). Afin de vous y retrouver, Microsoft à partager un tableau récapitulatif de toutes les offres pour voir celle qui vous convient le mieux.