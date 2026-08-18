Xbox Game Pass : Resonance: A Plague Tale Legacy, Shelldiver… Voici les jeux qui vont bientôt rejoindre l’abonnement
Avec la folle rentrée qui nous attend, vous aurez peut-être envie d’économiser en jouant sans que l’on vous demande trop votre carte bleue. Le Xbox Game Pass est une alternative viable à la dépense sans compter et vous proposera plusieurs nouveaux jeux dans son catalogue durant les quinze prochains jours, avec des sorties à ne pas manquer.
Les jeux à venir dans le Xbox Game Pass
Au programme de cette fin du mois d’août, Resonance: A Plague Tale Legacy attirera tous les regards, puisqu’il s’agit là d’un spin-off très attendu de la saga A Plague Tale.
Voici la liste des jeux qui arriveront prochainement au sein du Xbox Game Pass :
- Vapor World: Over the Mind (Game Preview) (Cloud, Console et PC) – 19 août (Ultimate, PC)
- BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 19 août (Premium)
- Relooted (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 19 août (Premium)
- Starsand Island (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 20 août (Premium)
- Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 25 août (Premium)
- Blood Dungeon (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 25 août (Ultimate, PC)
- Resonance: A Plague Tale Legacy (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 27 août (Ultimate, PC)
- Young Suns (Cloud, Console et PC) – 31 août (Premium)
- Shelldiver (Cloud, Console et PC) – 1er septembre (Ultimate, Premium, PC)
Pour toutes ces nouveautés, il faudra dire au revoir à certains jeux dès le 31 août :
- Another Crab’s Treasure (Cloud, Console et PC)
- I Am Your Beast (Cloud, Console et PC)
- Neon Abyss (Cloud, Console et PC)
- One Lonely Outpost (Cloud, Console et PC)
- The Witcher 3: The Wild Hunt – Remastered Edition (Cloud et Console)
NBA 2K26 quittera quant à lui le service dès le 6 septembre.