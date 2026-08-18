Xbox Game Pass : Resonance: A Plague Tale Legacy, Shelldiver… Voici les jeux qui vont bientôt rejoindre l’abonnement

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Avec la folle rentrée qui nous attend, vous aurez peut-être envie d’économiser en jouant sans que l’on vous demande trop votre carte bleue. Le Xbox Game Pass est une alternative viable à la dépense sans compter et vous proposera plusieurs nouveaux jeux dans son catalogue durant les quinze prochains jours, avec des sorties à ne pas manquer.

Les jeux du Xbox Game Pass en août 2026 // Source : Xbox

Les jeux à venir dans le Xbox Game Pass

Au programme de cette fin du mois d’août, Resonance: A Plague Tale Legacy attirera tous les regards, puisqu’il s’agit là d’un spin-off très attendu de la saga A Plague Tale.

Voici la liste des jeux qui arriveront prochainement au sein du Xbox Game Pass :

Pour toutes ces nouveautés, il faudra dire au revoir à certains jeux dès le 31 août :

  • Another Crab’s Treasure (Cloud, Console et PC)
  • I Am Your Beast (Cloud, Console et PC)
  • Neon Abyss (Cloud, Console et PC)
  • One Lonely Outpost (Cloud, Console et PC)
  • The Witcher 3: The Wild Hunt – Remastered Edition (Cloud et Console)

NBA 2K26 quittera quant à lui le service dès le 6 septembre.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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