Xbox Game Pass : Resonance: A Plague Tale Legacy, Shelldiver… Voici les jeux qui vont bientôt rejoindre l’abonnement

Les jeux à venir dans le Xbox Game Pass

Au programme de cette fin du mois d’août, Resonance: A Plague Tale Legacy attirera tous les regards, puisqu’il s’agit là d’un spin-off très attendu de la saga A Plague Tale.

Voici la liste des jeux qui arriveront prochainement au sein du Xbox Game Pass :

Pour toutes ces nouveautés, il faudra dire au revoir à certains jeux dès le 31 août :

Another Crab’s Treasure (Cloud, Console et PC)

I Am Your Beast (Cloud, Console et PC)

Neon Abyss (Cloud, Console et PC)

One Lonely Outpost (Cloud, Console et PC)

The Witcher 3: The Wild Hunt – Remastered Edition (Cloud et Console)

NBA 2K26 quittera quant à lui le service dès le 6 septembre.