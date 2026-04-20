Xbox Game Pass : Kiln, Aphelion et bien d’autres jeux au programme des nouveautés de fin avril

Les jeux à venir dans le Xbox Game Pass

Pour cette nouvelle fournée du Xbox Game Pass, on remarquera l’arrivée de Kiln, qui est le jeu multijoueur de Double Fine. Une tentative étonnante de la part de ce studio plutôt habitué aux jeux solo, même si la proposition ne manque pas de charme. On retrouvera également Aphelion, qui est la dernière production en date de DON’T NOD, et qui sera ajoutée à l’abonnement dès le jour de sa sortie.

Voici la liste des nouveautés à venir sur le Xbox Game Pass :

Pour faire de la place à tout ce beau monde, d’autres jeux vont quitter le Xbox Game Pass dès le 30 avril :