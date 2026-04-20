Xbox Game Pass : Kiln, Aphelion et bien d’autres jeux au programme des nouveautés de fin avril
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Rédigé par Jordan
Pendant qu’Asha Sharma se demande si le Xbox Game Pass est devenu trop cher pour le public, le service continue d’être alimenté. La deuxième vague de nouveautés pour ce mois d’avril vient d’être dévoilée et permettra une nouvelle fois de s’occuper avec quelques sorties day one.
Les jeux à venir dans le Xbox Game Pass
Pour cette nouvelle fournée du Xbox Game Pass, on remarquera l’arrivée de Kiln, qui est le jeu multijoueur de Double Fine. Une tentative étonnante de la part de ce studio plutôt habitué aux jeux solo, même si la proposition ne manque pas de charme. On retrouvera également Aphelion, qui est la dernière production en date de DON’T NOD, et qui sera ajoutée à l’abonnement dès le jour de sa sortie.
Voici la liste des nouveautés à venir sur le Xbox Game Pass :
- Little Rocket Lab (Cloud, Console et PC) – 21 avril (Premium)
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console, Portable et PC) – 21 avril (Premium)
- Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, Portable et PC) – 21 avril (Ultimate, PC)
- Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Portable et PC) – 23 avril (Ultimate, PC)
- Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, Portable et PC) – 28 avril (Ultimate, PC)
- Trepang2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 29 avril (Ultimate, Premium et PC)
- Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) (PC) – 30 avril (Ultimate, PC)
- Sledding Game (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 30 avril (Ultimate, PC)
- TerraTech Legion (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 30 avril (Ultimate, PC)
- Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 5 mai (Ultimate, Premium, PC)
Pour faire de la place à tout ce beau monde, d’autres jeux vont quitter le Xbox Game Pass dès le 30 avril :
- Citizen Sleeper (Cloud, Console et PC)
- Creatures of Ava (Cloud, Console et PC)
- Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console et PC)
- Endless Legend 2 (PC)
- Goat Simulator (Cloud et Console)
- Goat Simulator Remastered (Cloud, Console et PC)
- Hunt: Showdown 1896 (Cloud, Console et PC)
- NHL 24 (EA Play) (Cloud et Console)
- Revenge of the Savage Planet (Cloud, Console et PC)
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