Xbox Game Pass : High on Life 2, Avatar: Frontiers of Pandora… voici les jeux qui arrivent en février dans l’abonnement
Rédigé par Jordan
Comme tous les quinze jours, Microsoft lève le voile sur les prochains titres qui sont prêts à rejoindre son catalogue Xbox Game Pass. Après un début d’année relativement timide, l’abonnement a eu droit à pas mal de nouveautés majeures ces derniers jours, et cette tendance se confirme aujourd’hui avec les jeux qui arrivent dans la première quinzaine de février.
Les jeux de février sur le Xbox Game Pass
Le Xbox Game Pass nous offre encore la possibilité de jouer à certains titres dès le jour de leur sortie, à l’image de High on Life 2 qui débarquera dans l’abonnement d’ici quelques jours. Autre ajout de taille, celui d’Avatar: Frontiers of Pandora, sans parler de Madden NFL 26 pour les amateurs de football américain (et juste avant le Super Bowl, la stratégie devrait payer).
Voici la liste des prochains jeux à rejoindre le Xbox Game Pass :
- Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, console, Appareils portables et PC) – Disponible (Ultimate, Premium, PC)
- Madden NFL 26 (Cloud, console et PC) – 5 février (Game Pass Ultimate, PC)
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, console, appareils portables et PC) – 5 février (Ultimate, Premium, PC)
- Relooted (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 10 février (Ultimate, PC)
- BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 12 février (Ultimate, PC)
- Roadside Research (Aperçu de jeu) (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 12 février (Ultimate, PC)
- Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 12 février (Ultimate, PC)
- High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 13 février (Ultimate, PC)
- Kingdom Come: Deliverance (Cloud, Console et PC) – 13 février (Ultimate, Premium, PC)
- Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) – 17 février (Ultimate, PC)
- Avowed (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 17 février (Premium)
Pour ce qui est des départs, on ne note qu’un seul jeu qui est prêt à quitter l’abonnement dès le 15 février, et il s’agit de Madden NFL 24, qui se fait logiquement remplacer par une version plus récente.
