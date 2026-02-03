Xbox Game Pass : High on Life 2, Avatar: Frontiers of Pandora… voici les jeux qui arrivent en février dans l’abonnement

Les jeux de février sur le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass nous offre encore la possibilité de jouer à certains titres dès le jour de leur sortie, à l’image de High on Life 2 qui débarquera dans l’abonnement d’ici quelques jours. Autre ajout de taille, celui d’Avatar: Frontiers of Pandora, sans parler de Madden NFL 26 pour les amateurs de football américain (et juste avant le Super Bowl, la stratégie devrait payer).

Voici la liste des prochains jeux à rejoindre le Xbox Game Pass :

Pour ce qui est des départs, on ne note qu’un seul jeu qui est prêt à quitter l’abonnement dès le 15 février, et il s’agit de Madden NFL 24, qui se fait logiquement remplacer par une version plus récente.