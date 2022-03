Xbox Game Pass : Naheulbeuk, Weird West, F1 2021 et d’autres débarquent prochainement

Le mois de mars a débuté sur les chapeaux de roues pour les abonnées aux Xbox Game Pass. Avec des sorties fracassantes comme le tout récent Marvel’s Guardians of the Galaxy ou encore Young Souls, il y avait de quoi faire durant cette première quinzaine, et le programme des deux semaines à venir s’annonce être tout aussi chargé.

Les jeux de fin mars 2022

L’une des grosses arrivées notables dans le catalogue du Xbox Game Pass, c’est celle de F1 2021, qui débarquera prochainement sur consoles, mais on peut également noter celle de la version next-gen de Crusaders Kings III, elle aussi assez récente.

Pour ce qui est des jeux qui arriveront dès leur sortie sur le programme, Shredders devrait amuser les amateurs de sports de glisse, tandis que Weird West comblera nos envies de RPG western.

Voici la liste complète des nouvelles arrivées dans le Xbox Game Pass :

Shredders (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 17 mars

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (Cloud, Console & PC) – 17 mars

Tainted Grail: Conquest (Console) – 22 mars

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console & PC) – 22 mars

Norco (PC) – 24 mars

F1 2021 (Console) – 24 mars

Crusader Kings III (Xbox Series X|S) – 29 mars

Weird West (Cloud, Console & PC) – 31 mars

Pour ce qui est des titres qui quittent le catalogue, on notera trois jeux qui s’en vont dès le 31 mars, ainsi qu’un dernier le 11 avril :