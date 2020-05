Xbox Game Pass en mai : DayZ, Final Fantasy IX, Red Dead 2…

Assez régulièrement, Microsoft annonce de nouveaux arrivants pour le Game Pass. Moving Out et Streets of Rage 4 avaient par exemple fait une apparition surprise à leur sortie. Désormais, on en sait un peu plus sur le catalogue du mois de mai et il faut avouer que l’on sera gâter.

Game Pass sur Xbox One

Pour les prochaines entrées dans le Xbox Game Pass, on pourra compter sur l’arrivée de Red Dead Redemption 2, comme cela avait déjà été annoncé. Trois autres titres vont également faire leur apparition, et Microsoft pourrait bien nous réserver quelques surprises, comme c’est régulièrement le cas. Encore plus en sachant qu’un Inside Xbox se profile demain.

Les nouveautés Game Pass (Xbox One) en mai

Voici ce qui arrive dans le catalogue :

Les départs Game Pass en mai

Le catalogue étant en mouvement, il y a aussi des départs à noter le 15 mai, à l’exception de Grand Theft Auto V qui part le 7 mai :

Grand Theft Auto V

Banner Saga

Black Desert

Doom

Lego Ninjago Movie Video Game

Mega Man Legacy Collection 2

Metal Gear Survive

Wolfenstein II: The New Colossus

Game Pass sur PC

Le constructeur américain n’oublie pas ses abonnés sur PC en renouvelant également son catalogue. La bonne surprise est évidemment l’arrivée de Halo 2 Anniversary, issu de la Master Chief Collection, qui vient d’être daté au 12 mai. Voici la liste.

Nouveautés Game Pass PC en mai

A noter que les trois prochains jeux sont listés en « prochainement »

Endless Legend

Final Fantasy IX

Halo Master Chief Collection – Halo 2: Anniversary

Départs Game Pass PC en mai

Cinq titres partiront le 15 mai à savoir :

Banner Saga

Imperator: Rome

Rise of the Tomb Raider

West of Loathing

Wolfenstein II: The New Colossus

Et voilà, nul doute que cela fera encore pas mal d’heures de jeu à l’horizon.