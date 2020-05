Halo 2 : Anniversary date son arrivée dans la Master Chief Collection sur PC

Initialement destinée au marché console, avec un premier épisode exclusif à la Xbox première du nom, la série Halo aura finalement investi le PC à son rythme. L’an dernier, ce fut au tour de la fameuse Master Chief Collection d’entrer en scène sur ce support longtemps délaissé. Néanmoins, à sa sortie elle était amputée d’une partie de son contenu, éditeur et développeur s’étant mis d’accord sur le fait de réaliser des versions optimisées de leurs jeux.

Enfin une date pour le second volet

Disponible depuis 2014 sur Xbox One, Halo : The Master Chief Collection ne pouvait qu’être bien reçu par les joueurs comme par la critique. En effet, à défaut d’embarquer du neuf (bien qu’on puisse presque parler de nouveauté avec la refonte graphique de Halo 2), la galette regroupe six monuments du FPS, dans une compilation qui leur rend honneur en terme de technique pure. Cinq ans plus tard, sa version PC débarquait incomplète, promettant de s’enrichir rapidement des épisodes manquants.

C’est ainsi qu’en fin d’année dernière nous avions droit à la sortie de Reach, puis celle de Halo : Combat Evolved Anniversary en mars dernier. Prochain en date, dans la continuité scénaristique, Halo 2 : Anniversary est attendu de pied ferme par les possesseurs de la compilation. Et ça tombe bien, puisqu’il vient tout juste de se dégoter un rendez vous sur Steam et le Microsoft Store, fixé au 12 mai. Peut-être que les fans auront droit à tous les épisodes avant la sortie de Infinite sur PC !