Bounty Star

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem est un jeu d'action en 3D développé par DINOGOD et édité par Annapurna Interactive. Dans ce titre, le joueur ou la joueuse incarne Clem, une ex-soldate brisée mais puissante, guerrière vétérane talentueuse et experte en pilotage de mecha, qui va tenter de se débarrasser de son passé coupable en œuvrant pour le bien de Red Expanse, une version post-post-apocalyptique du Sud-Ouest américain, grâce à son mécha Desert Raptor MKII.