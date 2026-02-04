AMD indique que la prochaine génération de consoles Xbox sera lancé en 2027

Et c’est déjà l’année prochaine

À l’heure où cette génération de consoles n’a montré que peu d’innovations, une partie du public n’est définitivement pas prête à entendre parler des machines qui vont venir remplacer la PS5 et la Xbox Series. Surtout si ces consoles arrivent dès l’année prochaine, alors que ce serait là le même laps de temps que l’on a connu entre la génération PS4/Xbox One et PS5/Xbox Series. Mais la prochaine Xbox serait à nos portes.

C’est du moins ce que laisse sous-entendre Lisa Su, PDG d’AMD, qui collabore de très près avec Microsoft et sa division Xbox, que ce soit pour les composants de ses consoles ou bien pour la ROG Xbox Ally. D’ailleurs, AMD a réaffirmé son engagement avec Xbox en juin dernier (comme avec PlayStation), notamment pour cette nouvelle génération de consoles.

Lisa Su a récemment répondu à plusieurs questions lors du bilan trimestriel de son entreprise (rapporté par Tom’s Hardware), et l’une d’elles portait sur la prochaine Xbox. La PDG a alors déclaré que cette prochaine Xbox pourrait être lancée en 2027 :

« Le développement de la Xbox nouvelle génération de Microsoft, équipée d’un SoC semi-personnalisé AMD, progresse bien en vue d’un lancement en 2027. »

Aujourd’hui, il est difficile de s’imaginer qu’une nouvelle génération pourrait arriver l’année prochaine (probablement en fin d’année), encore moins chez Xbox. Mais si Lisa Su dit vrai, c’est une réalité à laquelle il faudra se préparer.