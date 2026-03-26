Forza Horizon 6 : Le jeu de course en monde ouvert de Playground Games et Microsoft dévoile ses configurations requises sur PC

Quelles sont les configurations PC de Forza Horizon 6 ?

Sans surprise, le titre promet d’être une véritable vitrine technique pour le genre et la marque Xbox, comme l’étaient d’ailleurs les précédents épisodes de la franchise en leur temps. Ainsi, il sera compatible avec de nombreuses technologies diverses et variées, telles que le ray-tracing, le Nvidia DLSS 4, l’AMD FSR 3 et 4, et l’Intel XeSS 2.1, les consoles portables Steam Deck et Xbox ROG Ally, et supportera les résolutions 4K HDR et celles proposées par les écrans ultra-larges.

En conséquence, il faudra posséder un PC plutôt solide pour faire tourner correctement la production en configuration recommandée. Et si vous souhaitez en profiter en poussant tous les paramètres graphiques à fond, c’est carrément une « machine de guerre » qui sera nécessaire. Autre précision importante à prendre en compte ici, aucune information concernant le poids qu’elle prendra sur notre ordinateur au lancement n’a encore été dévoilée par les développeurs mais, logiquement, il devrait être assez élevé.

Voici toutes les configurations requises pour jouer au jeu de course en monde ouvert sur PC :

Configuration minimum (1080p/60 fps)

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600 Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 6500 XT ou Intel Arc A380

: Nvidia GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 6500 XT ou Intel Arc A380 Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Type de stockage : SSD

Configuration recommandée (1440p/60 fps)

Processeur : Intel Core i5-12400F ou AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i5-12400F ou AMD Ryzen 5 5600X Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6700 XT ou Intel Arc A580

: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6700 XT ou Intel Arc A580 Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Type de stockage : SSD

Configuration extrême (4K/60 fps)

Processeur : Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700X

: Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700X Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7900 XT

: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7900 XT Mémoire vive : 24 Go de RAM

: 24 Go de RAM Type de stockage : NVMe SSD

Configuration extrême RT (4K/60 fps avec ray-tracing)

Processeur : Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700X

: Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700X Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ou AMD Radeon RX 9070 XT

: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ou AMD Radeon RX 9070 XT Mémoire vive : 32 Go de RAM

: 32 Go de RAM Type de stockage : NVMe SSD

Rendez-vous le 19 mai prochain pour la sortie de Forza Horizon 6 sur PC, Xbox Series et le Xbox Game Pass, et plus tard en 2026 sur PlayStation 5.