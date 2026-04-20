Xbox dévoile une manette et un casque aux couleurs très vives de Forza Horizon 6

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Comme Xbox adore sortir des nouvelles versions de sa manette tous les quatre matins, l’entreprise n’allait pas manquer l’opportunité de dévoiler un nouveau coloris associé à Forza Horizon 6. On découvre aujourd’hui que le jeu aura droit à sa manette dédiée, mais aussi à son casque. Deux accessoires en édition limitée, qui en mettent plein les yeux.

Manette et casque Xbox en édition limitée Forza Horizon 6

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Jaquette de Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 19/05/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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