Xbox dévoile une manette et un casque aux couleurs très vives de Forza Horizon 6

De quoi mettre de la couleur dans votre salon

Pour une fois, ce nouveau coloris Forza Horizon 6 a beaucoup de personnalité avec des couleurs vibrantes qui lui permettent de se démarquer. Pas certain que l’aspect très fluo convienne à tout le monde, mais le parti pris est au moins assumé. On se retrouve en face d’une manette munie d’un bleu transparent avec quelques touches de rose ainsi que des touches jaune/vert et un tracé de circuit de la même couleur. Autant dire que cette manette se remarque lorsqu’elle est posée sur la table du salon.

Le casque Xbox lié au jeu est dans la même veine, avec les mêmes couleurs qui viennent en réalité faire référence au Horizon Festival qui est présent dans le jeu. Pour cette manette très spéciale, il faudra compter 89,99 € tout de même, tandis que le casque monte quant à lui à 134,99 €. Notez également qu’une station de charge 8BitDo conçue en partenariat avec Xbox ajoutera la touche finale à cet ensemble, au prix de 34,99 €.

Ces nouveaux accessoires seront disponibles dès le 27 avril, tandis que Forza Horizon 6 est attendu sur PC et Xbox Series pour le 19 mai (une version PS5 sortira plus tard dans l’année).