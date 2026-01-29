Xbox publie des résultats à la baisse, avec des ventes hardwares qui s’effondrent

La Xbox Series de plus en plus à la traîne

Si Xbox va mal, Microsoft se porte quant à lui très bien et voit son chiffre d’affaires augmenter de 17% sur ce trimestre. Ce qu’il ne doit pas à Xbox, puisque la branche gaming du groupe affiche une petite santé, avec une baisse de 9% sur tout le secteur, tandis que le marché des consoles s’effondre avec -32% de revenus sur ce dernier trimestre.

Voir une console décliner lors de sa sixième année de commercialisation n’a rien d’étrange, mais la Xbox Series chute depuis un moment maintenant, à une vitesse assez remarquable. Rien d’étonnant là-dedans lorsque l’on sait que ce secteur n’est plus la priorité de Phil Spencer, qui veut de toute façon transformer n’importe quel écran en Xbox, sans compter une hausse de prix liée aux tarifs mis en place par l’administration américaine.

Plus étonnant, on remarque que la partie contenus et services de Xbox est elle aussi à la peine, de 5%. Microsoft souligne que c’est surtout le line-up first party qui est à blâmer ici, et difficile de ne pas faire le lien avec les ventes de Call of Duty Black Ops 7, qui se vend moins bien que son prédécesseur. Le Game Pass pourrait aussi être pointé du doigt, mais Microsoft s’attend à ce que le service voit son chiffre d’affaires être augmenté au prochain trimestre. C’est bien là l’un des seuls piliers de la branche Xbox qui tient encore debout, à voir pour combien de temps.