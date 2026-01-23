Xbox confirme que Forza Horizon 6 n’aura pas droit à des doublages français

La VF reste au garage

Alors, rassurez-vous, Forza Horizon 6 aura bien droit à une localisation française pour ses textes et ses menus, mais pour ce qui est des doublages, ça ne sera visiblement pas le cas. C’est d’abord en allant faire un tour sur la page Steam du jeu que les fans de la série ont pu se rendre compte de cela, puisque Valve ne cite aucun doublage dans notre langue, contrairement à d’autres comme l’italien ou l’allemand.

Il aurait très bien pu s’agir d’une erreur ou d’une absence temporaire le temps que la fiche soit actualisée, mais Xbox a préféré ne pas donner de faux espoirs à sa communauté française, et a confirmé dans la foulée l’absence de doublage français via le compte Twitter de la saga. Des négociations pourraient bien se poursuivre de ce côté, mais mieux vaut ne pas s’attendre à un miracle ici :

« La VF audio n’est pas disponible pour le moment. On espère pouvoir reprendre les négociations rapidement avec les acteurs français pour pouvoir continuer de créer du contenu en VF. En attendant, il sera toujours possible d’avoir les sous-titres et menus en Français. »

Ce qui est bien dommage, même pour un jeu de courses tel que celui-ci. Pour rappel, Forza Horizon 6 est attendu pour le 19 mai prochain sur PC et Xbox Series, et plus tard en 2026 sur PS5.