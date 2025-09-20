Xbox augmente une nouvelle fois le prix de ses consoles dans cette région du globe
Publié le :
2 commentaires
Rédigé par Florian
L’inflation. Ce grand mot répété à outrance pour justifier la hausse de tous les biens et services ces dernières années, dont l’industrie du jeu vidéo qui n’en a pas été exemptée. Après avoir augmenté le prix de ses consoles au printemps dernier (comme ses concurrents directs PlayStation et Nintendo) et avoir annoncé la hausse du prix des jeux pour cette fin d’année (avant de rétropédaler sur le cas The Outer Worlds 2 devant le tollé), le géant Microsoft a repris la parole en cette fin de semaine pour annoncer un nouveau coup dur pour les consommateurs : une nouvelle hausse du prix de son matériel propriétaire, qui est désormais bien plus cher qu’à son lancement il y a cinq ans. L’Europe est pour l’instant épargnée, mais jusqu’à quand ?
Une Deux fois n’est pas coutume
L’inflation n’est pas réellement la seule cause à cette augmentation inattendue. Les nouveaux tarifs douaniers imposés par le gouvernement américain en place associés à un environnement « macro-économique » difficile ont incité la firme américaine à revoir le catalogue de ses prix via un simple post d’assistance client, permettant même aux consoles jusqu’alors accessibles d’atteindre des tarifs désormais problématiques.
« Nous sommes conscients que ces changements sont difficiles, ils ont été apportés après mûre réflexion. À l’avenir, nous continuons à nous concentrer sur l’offre promettant plus de façons de jouer à plus de jeux sur n’importe quel écran et d’offrir de la valeur aux joueurs Xbox », affirme la multinationale.
Dans les faits, voici la teneur de ces augmentations :
- Xbox Series S 512 Go : 399,99 $ (soit +20 $ par rapport au prix initial de 379,99 $)
- Xbox Series S 1 To : 449,99 $ (soit +20 $ comparé au prix de base à 429,99 $)
Xbox Series X Digital : 599,99 $ (soit +50 $ par rapport au prix de base de 549,99 $)
- Xbox Series X : 649,99 $ (soit +50 $ avec un prix initial à 599,99 $)
- Xbox Series X 2 To Galaxy Special Edition : 799,99 $ (soit +70 $ par rapport au prix initial de 729,99 $)
Notons que, à présent, la Xbox Series X 2 To en Galaxy Special Edition est plus chère qu’une PlayStation 5 Pro outre-Atlantique. L’augmentation sera effective dès le 3 octobre prochain, concernera uniquement les consoles et non les manettes et les casques, et ne sera donc appliquée qu’aux États-Unis d’Amérique. Entendez par là que tous les autres marchés du monde ne modifieront pas leur prix conseillé actuel.
Jamais deux sans trois ? En effet, nous ne sommes pas à l’abri d’une énième augmentation dans les mois qui viennent. Reste toujours une inconnue pour Xbox en cette fin d’année côté hardware, qui s’apprête à lancer ses premières consoles portables en partenariat avec Asus, puisque l’on ignore encore les prix officiels, à quelques semaines de leur sortie mondiale.
Cet article peut contenir des liens affiliés