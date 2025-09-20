Xbox augmente une nouvelle fois le prix de ses consoles dans cette région du globe

Une Deux fois n’est pas coutume

L’inflation n’est pas réellement la seule cause à cette augmentation inattendue. Les nouveaux tarifs douaniers imposés par le gouvernement américain en place associés à un environnement « macro-économique » difficile ont incité la firme américaine à revoir le catalogue de ses prix via un simple post d’assistance client, permettant même aux consoles jusqu’alors accessibles d’atteindre des tarifs désormais problématiques.

« Nous sommes conscients que ces changements sont difficiles, ils ont été apportés après mûre réflexion. À l’avenir, nous continuons à nous concentrer sur l’offre promettant plus de façons de jouer à plus de jeux sur n’importe quel écran et d’offrir de la valeur aux joueurs Xbox », affirme la multinationale.

Dans les faits, voici la teneur de ces augmentations :

Xbox Series S 512 Go : 399,99 $ (soit +20 $ par rapport au prix initial de 379,99 $)

Xbox Series S 1 To : 449,99 $ (soit +20 $ comparé au prix de base à 429,99 $)

Xbox Series X Digital : 599,99 $ (soit +50 $ par rapport au prix de base de 549,99 $)

Xbox Series X Digital : 599,99 $ (soit +50 $ par rapport au prix de base de 549,99 $) Xbox Series X : 649,99 $ (soit +50 $ avec un prix initial à 599,99 $)

Xbox Series X 2 To Galaxy Special Edition : 799,99 $ (soit +70 $ par rapport au prix initial de 729,99 $)

Notons que, à présent, la Xbox Series X 2 To en Galaxy Special Edition est plus chère qu’une PlayStation 5 Pro outre-Atlantique. L’augmentation sera effective dès le 3 octobre prochain, concernera uniquement les consoles et non les manettes et les casques, et ne sera donc appliquée qu’aux États-Unis d’Amérique. Entendez par là que tous les autres marchés du monde ne modifieront pas leur prix conseillé actuel.

Jamais deux sans trois ? En effet, nous ne sommes pas à l’abri d’une énième augmentation dans les mois qui viennent. Reste toujours une inconnue pour Xbox en cette fin d’année côté hardware, qui s’apprête à lancer ses premières consoles portables en partenariat avec Asus, puisque l’on ignore encore les prix officiels, à quelques semaines de leur sortie mondiale.