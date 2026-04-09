Xbox apporte quelques améliorations pour le système de succès à débloquer

Les succès font peau neuve

Ces changements du côté des succès Xbox sont d’abord réservés aux membres du programme Xbox Insider, mais seront bientôt disponibles pour tout le monde sur Xbox Series. Parmi les modifications notables, on note la possibilité de changer la couleur de la notification, tandis que des icônes différentes viendront mettre en valeur les succès les plus rares d’un jeu. On en a ici un premier exemple avec Super Meat Boy 3D.

Vous pourrez également masquer certains de vos jeux de votre liste de succès, afin de ne pas les afficher en public pour une quelconque raison. Votre Gamerscore ne sera pas affecté par cela et les succès resteront visibles de votre côté. De plus, lorsque vous aurez obtenu tous les succès d’un jeu, cela sera maintenant un peu plus visible sur votre profil, afin de mieux repérer les jeux complétés à 100%.

Suite à cette annonce, Asha Sharma a déclaré avoir mis en place une équipe dédiée aux retours des utilisateurs, et on a du mal à penser qu’elle n’existait pas déjà. Attendez-vous donc probablement à d’autres améliorations du genre pour les mois à venir, toujours dans cet esprit de début de nouvelle ère.