Warlock Dungeons & Dragons dévoile ses premières images de gameplay à la Gamescom

Warlock Dungeons & Dragons : de l’immersive-sim chez DnD ?

Quiconque suit l’actualité de Hasbro et de Wizards of the Coast sait que la situation est tendu, comme dans le reste de l’industrie. Cela n’empêche pas les entités de vouloir exploiter Donjons & Dragons du côté du jeu vidéo, surtout après l’immense succès du non moins magistral Baldur’s Gate 3.

Dévoilé aux Game Awards, Warlock Dungeons & Dragons entend nous proposer un jeu d’action-aventure solo à la troisième personne qui lorgne franchement du côté de l’immersive-sim avec, pour inspiration principales, rien de moins de BioShock et Dishonored. Des jeux qui rappelons-le, se jouaient à la première personne.

Mais qu’importe. Dans Warlock, on incarnera Kaatri, une maîtresse d’armes chevronnée qui conclut un pacte pour manier une magie venue d’un autre monde contre des forces ténébreuses. Campée par Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer), elle utilisera ses pouvoirs afin de lutter et de s’octroyer de nouvelles façons de progresser.

8 minutes de gameplay magique pour Warlock Dungeons & Dragons

On nous promet une expérience tactique et viscérale basée sur l’univers, le corps-à-corps et l’utilisation de la magie. Histoire de bien rappeler qu’on est dans Donjons & Dragons, un Beholder a pointé le bout de son nez dans un trailer de gameplay de plus de 8 minutes dévoilé lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2026.

Cette vidéo, présentant pour la première fois du gameplay, permet de mettre en avant un nouveau personnage, Tasha (Maggie Robertson). Celle-ci est la guide spirituelle et la protectrice de Kaatri, lui apprenant à se servir de la magie cachée dans tout Darkon. À partir de là, la présentation montre comment la magie permet aux joueurs de s’approprier le monde. Kaatri peut transformer l’environnement, s’adapter au positionnement des ennemis et même utiliser la météo à son avantage. D’après Invoke, le résultat prend la forme d’une approche systémique fluide de l’exploration et du combat.

Warlock Dungeons & Dragons est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series, et PC (Steam/Epic Games Store) en 2027.