Crimson Desert revient dans une version améliorée, et surtout, avec un doublage VF

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On peut reprocher beaucoup de choses à Pearl Abyss autour de Crimson Desert, mais pas son engagement à améliorer l’expérience avec des mises à jour gratuites. Moins de six mois après sa sortie, le jeu ne ressemble plus vraiment à ce qu’il était autrefois, ce qui est pour le mieux. Comme promis, le studio continue de cravacher et nous montre maintenant une édition « Enhanced » qui apporte avec elle une nouveauté inattendue, celle d’un doublage VF.

Crimson Desert // Source : Pearl Abyss

Qui va vraiment recommencer ce mastodonte ?

Chose promise, chose due, Crimson Desert corrige l’un de ses plus gros défauts avec cette nouvelle version. Celle-ci apporte de nouvelles cinématiques afin de rendre la narration du jeu un peu plus digeste et cohérente, ne serait-ce que pour que l’on ressente un peu plus de choses devant l’aventure de Kliff. Ce qui fera sans doute un plus grand bien au jeu, mais reste à savoir si cela sera suffisant pour que les personnes qui ont déjà terminé le titre relancent cette épopée, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.

Mais allez savoir, puisque Pearl Abyss a un autre argument pour nous donner envie de recommencer. La mise à jour intègre de nouveaux doublages, dont un en français. Kliff a beau ne pas être très bavard, certaines personnes apprécieront de l’écouter, lui et ses compères, dans notre belle langue, surtout si tout ce beau monde a plus de choses à dire.

Cette mise à jour vous offre aussi de nouvelles compétences pour Kliff, tandis qu’un semi-mode New Game+ est de la partie en vous laissant reprendre quelques avantages. Là encore, tout est fait pour vous donner envie de recommencer.

Le plus beau, c’est que cette update gratuite est disponible dès maintenant. Le patch note est accessible sur le site officiel.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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