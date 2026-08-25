Crimson Desert revient dans une version améliorée, et surtout, avec un doublage VF

Qui va vraiment recommencer ce mastodonte ?

Chose promise, chose due, Crimson Desert corrige l’un de ses plus gros défauts avec cette nouvelle version. Celle-ci apporte de nouvelles cinématiques afin de rendre la narration du jeu un peu plus digeste et cohérente, ne serait-ce que pour que l’on ressente un peu plus de choses devant l’aventure de Kliff. Ce qui fera sans doute un plus grand bien au jeu, mais reste à savoir si cela sera suffisant pour que les personnes qui ont déjà terminé le titre relancent cette épopée, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.

Mais allez savoir, puisque Pearl Abyss a un autre argument pour nous donner envie de recommencer. La mise à jour intègre de nouveaux doublages, dont un en français. Kliff a beau ne pas être très bavard, certaines personnes apprécieront de l’écouter, lui et ses compères, dans notre belle langue, surtout si tout ce beau monde a plus de choses à dire.

Cette mise à jour vous offre aussi de nouvelles compétences pour Kliff, tandis qu’un semi-mode New Game+ est de la partie en vous laissant reprendre quelques avantages. Là encore, tout est fait pour vous donner envie de recommencer.

Le plus beau, c’est que cette update gratuite est disponible dès maintenant. Le patch note est accessible sur le site officiel.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.