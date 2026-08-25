Ananta : Le GTA-like free-to-play nous laissera faire le tour du quartier dès janvier 2027

L’année 2027 démarre fort

Même s’il a été officialisé il y a un moment déjà, on s’attendait à ce qu’Ananta nous fasse patienter un peu plus longtemps. C’est donc avec surprise que l’on a appris ce soir la date de sortie de ce free-to-play, qui est venu faire un tour du côté de l’Opening Night Live de la Gamescom.

Dans cette nouvelle vidéo, on peut voir l’ambition du jeu qui ne comportera non pas une, mais deux villes à explorer. Cette seconde cité parait plus « traditionnelle » mais la modernité sera au rendez-vous avec des voitures volantes, et bien d’autres choses. Ce qui est sûr, c’est que le jeu ne manquera pas d’humour, avec des tas de références pop culture. Cette vidéo nous donne également une date. Ananta nous donne ainsi rendez-vous pour le 15 janvier 2027, sans forcément passer par plein de cases alpha ou bêta.

Un bon moyen d’inaugurer l’année sans trop nous demander de dépenser nos chèques-cadeaux reçus à Noël, étant donné que le jeu ne possédera pas de mécaniques de gacha, du moins pour l’obtention de ses personnages (on imagine que les microtransactions seront mises en évidence ailleurs).

Ananta sera disponible sur PC ainsi que sur PlayStation 5.