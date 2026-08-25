Ananta : Le GTA-like free-to-play nous laissera faire le tour du quartier dès janvier 2027

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Avec Ananta, NetEase veut proposer un free-to-play qui se démarque du lot. Enfin, qui se démarque des jeux typés HoYoverse et compagnie, et c’est tout, car l’originalité n’est pas ce qui étouffe le jeu. En empruntant les codes de GTA, puis de ceux des jeux Spider-Man, entre autres, le jeu s’est vite fait remarquer pour ses « réinterprétations » de certaines mécaniques. Reste à voir si le tout fonctionne bien malgré tout, et finalement, on le saura plus tôt que prévu.

Ananta // Source : NetEase

L’année 2027 démarre fort

Même s’il a été officialisé il y a un moment déjà, on s’attendait à ce qu’Ananta nous fasse patienter un peu plus longtemps. C’est donc avec surprise que l’on a appris ce soir la date de sortie de ce free-to-play, qui est venu faire un tour du côté de l’Opening Night Live de la Gamescom.

Dans cette nouvelle vidéo, on peut voir l’ambition du jeu qui ne comportera non pas une, mais deux villes à explorer. Cette seconde cité parait plus « traditionnelle » mais la modernité sera au rendez-vous avec des voitures volantes, et bien d’autres choses. Ce qui est sûr, c’est que le jeu ne manquera pas d’humour, avec des tas de références pop culture. Cette vidéo nous donne également une date. Ananta nous donne ainsi rendez-vous pour le 15 janvier 2027, sans forcément passer par plein de cases alpha ou bêta.

Un bon moyen d’inaugurer l’année sans trop nous demander de dépenser nos chèques-cadeaux reçus à Noël, étant donné que le jeu ne possédera pas de mécaniques de gacha, du moins pour l’obtention de ses personnages (on imagine que les microtransactions seront mises en évidence ailleurs).

Ananta sera disponible sur PC ainsi que sur PlayStation 5.

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Jaquette d'Ananta
Ananta
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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