Humankind 2 s’annonce pour 2027 avec une toute première bande-annonce

Prêt à réécrire l’Histoire avec un grand H ?

Fort de ses 15 années d’expérience dans le jeu de stratégie avec les sagas Endless Space, Endless Legend ou encore Endless Dungeon, Amplitude Studios est de retour sur la scène vidéoludique, choisissant aujourd’hui celle de l’Opening Night Live de Gamescom 2026 pour annoncer Humankind 2 par le biais d’une toute première bande-annonce :

Cette suite s’appuie sur les mécanismes de jeu fondamentaux du premier opus éponyme, tout en proposant plusieurs améliorations telles que de nouveaux systèmes de progression, une interface plus moderne, un meilleur rendu visuel et un gameplay enrichi. Non sans compter sur quelques nouveautés, à commencer par la possibilité d’adopter diverses cultures permettant de personnaliser l’identité de chaque civilisation à travers les âges.

Et sans oublier l’introduction de nouvelles histoires, celle des Saqqaq par exemple, ou encore celles des Etrusques ou des Scythes, entre autres… À noter qu’un climat changeant sera également de la partie. Bref… De quoi offrir aux joueurs divers moyens de réécrire l’Histoire à leur manière. Autrement dit, leur Histoire est entre vos mains…

Enfin, précisons que Humankind 2 se profile donc à l’horizon 2027, sur PC, sans date de sortie plus précise pour le moment. En attendant, Amplitude Studios a préparé une vidéo spéciale de célébration du jeu intitulée « HUMANKIND – Célébrons 5 ans d’histoire », disponible sur la chaîne YouTube du jeu. Tout en sachant que le premier opus affiche actuellement une réduction de 90% sur Steam jusqu’au 8 septembre prochain pour les joueurs souhaitant découvrir la série.