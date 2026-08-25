Splashteam (Tinykin) dévoile officiellement Acornia: Mirror Worlds, un joli titre entre action et gestion d’une pâtisserie

Cult of the Salambo

Splashteam prend donc un virage de genre avec Acornia: Mirror Worlds en laissant derrière les aventures acrobatiques de Milo pour celles plus gourmandes d’Alva l’écureuil. Alors qu’elle préparait tranquillement de savoureuses tartelettes aux fraises, elle fait tomber accidentellement une boule à neige, ce qui réveille des forces maléfiques.

Le chaos a désormais gagné le Grand Arbre et Alva va d’une part devoir chasser les créatures et explorer les donjons où ils se trouvent, puis d’autre part, s’occuper du village, de ses fermes, ses vergers, ou de ses habitants, et principalement des affaires de la pâtisserie. Pour l’aider à stocker et transporter des choses, Alva pourra évidemment compter sur ses bajoues prêtes à être garnies.

Durant notre aventure, on récupérera notamment de nouvelles recettes et, avec la récolte d’ingrédients, on pourra à la fois garnir les rayons de la boutique et régaler nos clients, mais aussi se servir de ces sucreries aux propriétés et stats différentes pour attaquer. Un cycle jour/nuit et un système de saisons viendra également définir les activités réalisables et les produits que l’on sera en mesure de récolter.

Enfin, et on en a parlé il y a plus d’une semaine avec l’annonce de Nautus, soulignons qu’Alexis Laugier, déjà compositeur sur Tinykin, revient pour faire en sorte que la douceur soit aussi musicale. Visuellement en tout cas, c’est adorable tout plein.

Acornia: Mirror Worlds servira le quatre heures en 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.