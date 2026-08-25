Déjà passé gold, Valor Mortis reconfirme sa date de sortie avec une nouvelle bande-annonce

Valor Mortis : jusqu’en Égypte, soldats !

Dans cette uchronie qu’est Valor Mortis, on incarnera William, un soldat de la Grande Armée de Napoléon Bonaparte, ramené à la vie pour affronter des créatures cauchemardesques. Il devra manier le sabre et des armes à feu, couplées à des parades, des ruées et des finish moves variés, tandis que des pouvoirs surnaturels permettront de se déplacer ou de brûler les ennemis. Un système de parkour a également été intégré, permettant de courir le long des murs. Évidemment, cette approche est directement inspirée des précédents jeux du studio, Ghostrunners.

Le titre a connu quelques rebondissements côté calendrier. D’abord fixé au 24 septembre 2026, le lancement a finalement été repoussé au 13 octobre pour éviter d’être noyé dans un mois de septembre déjà chargé par des titres comme Control Resonant, The Bloof of Dawnwalker, Silent Hill Townfall ou encore Onimusha Way of the Sword.

Durant le pré-show de l’Opening Night Live de la Gamescom, le titre s’est offert une nouvelle bande-annonce mettant en avant divers personnages et créatures difformes. L’occasion également de rappeler au public international que l’acteur Vincent Cassel prête sa voix à William.

Valor Mortis est attendu le 13 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.