Déjà passé gold, Valor Mortis reconfirme sa date de sortie avec une nouvelle bande-annonce

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Annoncé lors de la Gamescom 2025, Valor Mortis revisite les guerres napoléoniennes à la sauce dark fantasy. Développé par One More Level, le studio derrière Ghostrunner, et édité par Lyrical Games, ce souls-like à la première personne ambitionne de renouveler un genre pourtant déjà bien fourni.

Source : One More Level

Valor Mortis : jusqu’en Égypte, soldats !

Dans cette uchronie qu’est Valor Mortis, on incarnera William, un soldat de la Grande Armée de Napoléon Bonaparte, ramené à la vie pour affronter des créatures cauchemardesques. Il devra manier le sabre et des armes à feu, couplées à des parades, des ruées et des finish moves variés, tandis que des pouvoirs surnaturels permettront de se déplacer ou de brûler les ennemis. Un système de parkour a également été intégré, permettant de courir le long des murs. Évidemment, cette approche est directement inspirée des précédents jeux du studio, Ghostrunners.

Le titre a connu quelques rebondissements côté calendrier. D’abord fixé au 24 septembre 2026, le lancement a finalement été repoussé au 13 octobre pour éviter d’être noyé dans un mois de septembre déjà chargé par des titres comme Control Resonant, The Bloof of Dawnwalker, Silent Hill Townfall ou encore Onimusha Way of the Sword.

Durant le pré-show de l’Opening Night Live de la Gamescom, le titre s’est offert une nouvelle bande-annonce mettant en avant divers personnages et créatures difformes. L’occasion également de rappeler au public international que l’acteur Vincent Cassel prête sa voix à William.

Valor Mortis est attendu le 13 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Valor Mortis
Valor Mortis
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Date de sortie : 13/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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