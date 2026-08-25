Hoyoverse annonce un Monster Hunter-like plus sombre à venir : Nodus Fall

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Lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, Hoyoverse a enfin montré au monde entier son projet Nodus Fall. Loin des titres au style anime cel-shadé, le studio sort des sentiers battus pour proposer un titre plus sombre que jamais.

Nodus Fall - vignette
Source : ActuGaming

Hoyoverse plonge vers la noirceur avec Nodus Fall

Nodus Fall n’est enfin plus qu’un projet ou une rumeur : c’est maintenant réel avec le trailer de présentation diffusé tout récemment lors de la Gamescom.

Comme les rumeurs pouvaient l’indiquer, Nodus Fall brise totalement les codes des productions habituelles et s’oriente vers un univers Action-RPG Dark Fantasy avec un style visuel beaucoup plus réaliste et mature.

Développé sous Unreal Engine 5, le jeu devrait profiter d’une technique incroyable comme le montre le tout premier trailer. Hoyoverse fait un réel saut en matière d’esthétique, de graphisme et de récit. Nous sommes loin des histoires plus légères qu’on peut retrouver dans Genshin Impact ou encore Zenless Zone Zero.

Une première présente qui déclenche de nombreuses questions sur Nodus Fall

Ce premier trailer de présentation est uniquement là pour présenter le jeu, dire qu’il existe bel et bien. Ainsi, nous n’avons pas plus d’informations à fournir. Selon les derniers retours du playtest qui s’est déroulé précédemment, Nodus Fall n’est pas un souls-like, même s’il en a tout l’air. Il s’inscrit bien plus comme un jeu d’action dynamique et coopératif où le but est d’affronter des joueurs et des créatures fantastiques.

Ainsi, Nodus Fall s’apparente bien plus à un Monster Hunter-like qu’à autre chose. Or, il tire son épingle du jeu avec cette possibilité d’affronter d’autres joueurs en combat direct.

À tout le moins, nous ignorons si nous jouons des classes, des personnages uniques, ni même si nous allons vivre une aventure ou si nous allons uniquement chasser des créatures.

Aucune période de sortie n’a été annoncée, ni même de plateformes de jeu. Ainsi, il faudra faire preuve d’un peu de patience pour en savoir davantage sur Nodus Fall.

Pour en savoir plus sur les annonces de la Gamescom, n’hésitez pas à consulter notre résumé qui vous permettra de connaître toutes les annonces qui se sont déroulées lors de cette soirée d’ouverture.

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