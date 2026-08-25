Ubisoft lève le voile sur Rainbow Six Tactics, spin-off façon XCOM

Rainbow Six Tactics se dévoile lors de la Gamescom

Rainbow Six Tactics, comme son nom l’indique, est un jeu de stratégie tactique au tour par tour en solo. Voilà un petit moment que l’on n’avait pas une campagne solo narrative depuis la sortie de Vegas 2 en 2008.

Lors de cette aventure, on y incarnera Six, le commandant de l’unité opération Rainbow, pour essuyer des dizaines de missions. Ces dernières sont rythmées par une phase de préparation et un assaut qui se fait donc au tour par tour.

La dite préparation vous permettra de choisir votre point d’infiltration, ainsi que l’entièreté de votre arsenal. C’est alors un moment qu’il ne faut pas louper pour assurer votre survie de l’opération.

Entre sauvetage d’otages, désamorçage de bombes, élimination de cibles… Vous aurez besoin d’une préparation minutieuse pour exploiter toutes les voies possibles pour réussir votre mission. Vous pourrez détruire l’environnement, réduire les options de couvertures des ennemis ou encore créer de nouveaux points d’entrée en fonction de vos besoins.

Rainbow Six Tactics se dote d’une date de sortie

En plus d’utiliser le casting original de Rainbow Six Siege, vous pourrez vous appuyer sur une sélection de 15 agents pour constituer des escouades de quatre agents. Vous pourrez utiliser les compétences signatures de ces derniers, tout en ayant accès à leurs gadgets spécialisés et un arbre de progression distinct. Il faudra alors faire attention aux synergies pour favoriser vos assauts.

Ainsi, vous pourrez vivre la restructuration de l’unité Rainbow sous le commandement de Six en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été annoncée. Il faudra alors faire preuve de patience pour mettre la main sur ce jeu signé Ubisoft Paris.