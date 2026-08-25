Exodus : L’action-RPG aux allures de Mass Effect lancera son épopée spatiale en avril 2027

Un compagnon qui a le(s) bras long(s)

On savait déjà qu’Exodus nous donnait rendez-vous pour le début d’année 2027, mais restait encore à savoir quand exactement. C’est donc chez Geoff Keighley que l’on a appris la chose. Vous pourrez découvrir Exodus dès le 7 avril prochain.

La présentation s’est aussi attardée sur Salt, l’un de vos compagnons dans le jeu que l’on a déjà vu à plusieurs reprises par le passé, qui a la particularité d’être un poulpe. Mais un poulpe bien armé, puisqu’on le voit équipé d’une armure façon exosquelette remplie d’outils très dangereux, qui viendront l’aider à faire face aux ennemis.

Salt et Jun (votre protagoniste) auront apparemment un ennemi en commun, ce qui pousse le poulpe à rejoindre l’équipe dans cette mission périlleuse, dans laquelle la distorsion du temps va jouer un rôle très important.

Exodus est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.