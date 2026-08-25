Exodus : L’action-RPG aux allures de Mass Effect lancera son épopée spatiale en avril 2027

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Alors que l’on s’apprête à vivre une rentrée exceptionnellement chargée, le début d’année 2027 ne semble pas plus léger. Surtout depuis ce soir avec une soirée de l’Opening Night Live qui a permis de remplir un peu plus le calendrier. À toutes les sorties des premiers mois de 2027 vient s’ajouter celle d’Exodus, RPG de science-fiction qui s’inspire fortement de Mass Effect.

Exodus // Source : Wizards of the Coast

Un compagnon qui a le(s) bras long(s)

On savait déjà qu’Exodus nous donnait rendez-vous pour le début d’année 2027, mais restait encore à savoir quand exactement. C’est donc chez Geoff Keighley que l’on a appris la chose. Vous pourrez découvrir Exodus dès le 7 avril prochain.

La présentation s’est aussi attardée sur Salt, l’un de vos compagnons dans le jeu que l’on a déjà vu à plusieurs reprises par le passé, qui a la particularité d’être un poulpe. Mais un poulpe bien armé, puisqu’on le voit équipé d’une armure façon exosquelette remplie d’outils très dangereux, qui viendront l’aider à faire face aux ennemis.

Salt et Jun (votre protagoniste) auront apparemment un ennemi en commun, ce qui pousse le poulpe à rejoindre l’équipe dans cette mission périlleuse, dans laquelle la distorsion du temps va jouer un rôle très important.

Exodus est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette d'Exodus
Exodus
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 07/04/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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