L’ancien boss de 2K Games et Amazon Games rejoint Ubisoft pour travailler sur les jeux Tom Clancy

La saga Tom Clancy a un nouveau patron

La Creative House 2 d’Ubisoft vient de trouver son nouveau patron en la personne de Christoph Hartmann, qui va donc gérer tous les projets qui sont liés de près ou de loin à des séries comme The Division, Splinter Cell ou encore Ghost Recon.

Hartmann rejoint Ubisoft directement à ce poste car son CV parle pour lui. Avant d’arriver ici, il a participé à la fondation de 2K Games et a donc travaillé sur des séries comme Borderlands ou Mafia. Suite à cela, il avait été nommé à la tête des Amazon Game Studios, avant de plier bagage en janvier dernier. Cette dernière expérience est donc peu rassurante dans la mesure où Amazon a effectué beaucoup d’erreurs ces dernières années, mais Yves Guillemot nous assure que c’était le candidat idéal.

« Christoph est exactement le type de leader dont nous avions besoin pour la Creative House 2. Un passionné de jeux vidéo, doté d’une capacité à tirer le meilleur parti des équipes créatives et à bâtir des licences durables. Son expérience à travers le développement et l’édition, ainsi que son style de management lui confèrent une compréhension rare de ce qu’il faut pour créer des jeux exceptionnels. Je suis convaincu que Christoph saura guider nos équipes et nos séries vers de nouveaux sommets et renforcer les liens avec les joueurs passionnés qui adorent ces licences. »

Cela reste à voir, et pendant ce temps, Ubisoft tâtonne toujours à retrouver ses appuis dans une restructuration qui n’en finit plus.