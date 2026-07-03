Malgré la liquidation du studio, l’équipe de Supamonk derrière Absolum est sauvée

Une histoire qui se termine (un peu) mieux que prévu

Malheureusement, tout le studio d’animation Supamonk ne sera pas sauvé, mais l’équipe derrière Absolum sera quant à elle sauvegardée. Sur les réseaux sociaux du jeu, on apprend que les personnes qui ont travaillé sur le jeu de Dotemu et Guard Crush vont être transférées vers une autre entreprise, afin de les laisser continuer à travailler sur le jeu et un projet de série animée :

« Ces derniers jours, nous avons reçu de nombreux messages de soutien et des questions concernant l’avenir d’Absolum. Nous souhaitons rassurer la communauté : l’équipe Absolum des Supamonks a été affectée à une autre organisation afin de poursuivre le travail sur le jeu, la propriété intellectuelle et le projet de série animée. Merci pour votre passion et votre soutien ! »

Dans une industrie si cruelle, on pourra trouver que c’est toujours mieux que rien, ou une petite accalmie dans un gros orage. On espère donc que cette équipe pourra effectivement avancer un peu plus sereinement à l’avenir, en attendant de savoir chez qui elle opère.

Absolum est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir davantage sur le jeu.