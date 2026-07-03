ONTOS : Le thriller de science-fiction aura un peu de retard et vise désormais 2027

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Il avait été l’une des petites sensations des derniers Games Awards en raison du CV de son studio. ONTOS avait dévoilé ses premières images intrigantes qui laissaient entrevoir un thriller de science-fiction pour le moins « bizarre ». À l’époque, Frictional Games nous avait promis que l’on découvrirait cette drôle d’aventure dans le courant de cette année. Cependant, vous l’aurez constaté, le jeu n’a plus donné de nouvelles et la fin d’année est déjà trop remplie. Une décision logique s’imposait.

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ONTOS // Source : Frictional Games

L’expérience attendra

Puisque l’on n’a pas entendu parler du jeu depuis un moment, on se doutait qu’un report lui pendait au nez. Frictional Games a finalement besoin d’un peu plus de temps pour venir à bout du projet ambitieux qu’est ONTOS. Une simple vidéo teaser a été publiée pour annoncer que le jeu ne verra pas le jour cette année, mais que le studio visait désormais une sortie en 2027 :

« ONTOS est notre jeu le plus ambitieux à ce jour, tant par son envergure et son ampleur que par la profondeur et la richesse de son scénario et de son gameplay. Afin de concrétiser cette vision, nous avons décidé de repousser la sortie d’ONTOS à 2027. Nous avons hâte de partager prochainement de nouvelles informations sur ONTOS, nos personnages et notre univers. »

Et c’était la chose la plus sage à faire, car on voit mal où ONTOS aurait pu trouver sa place dans le calendrier de cette fin d’année. Et il aurait été dommage de le voir être noyé dans la masse tant le jeu des créateurs de Soma promet une expérience marquante, à la limite de l’horrifique. Le jeu est toujours attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.

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