Les sorties jeux vidéo de la semaine du 6 juillet (Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Echoes of Aincrad…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, on peut dire que c’est la semaine des revenants, ou des titres qui arrivent dans des versions plus abouties. On note déjà le retour d’Assassin’s Creed: Black Flag dans un remake très attendu, puis l’arrivée de la version Endless Ragnarok de Granblue Fantasy Relink, afin d’offrir une expérience plus complète pour l’action-RPG. On notera également la sortie en version 1.0 de Palworld, après une longue période passée en accès anticipé.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

7 juillet

8 juillet

9 juillet

10 juillet