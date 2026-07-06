Les sorties jeux vidéo de la semaine du 6 juillet (Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Echoes of Aincrad…)
Une fois n’est pas coutume, le mois de juillet ne sera pas si tranquille que cela après une première période d’accalmie. L’été promet d’être assez rythmé en sorties jeux vidéo à ne pas manquer, et cela commence dès cette semaine avec quelques titres qui devraient pas mal faire parler d’eux.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, on peut dire que c’est la semaine des revenants, ou des titres qui arrivent dans des versions plus abouties. On note déjà le retour d’Assassin’s Creed: Black Flag dans un remake très attendu, puis l’arrivée de la version Endless Ragnarok de Granblue Fantasy Relink, afin d’offrir une expérience plus complète pour l’action-RPG. On notera également la sortie en version 1.0 de Palworld, après une longue période passée en accès anticipé.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
7 juillet
- DOOM: The Dark Ages – Revelations (PC, PS5, Xbox Series)
- Moonlight Peaks (PC, Switch, Switch 2)
- The Caribou Trail (PS5)
8 juillet
9 juillet
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)
- Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PC, PS5, PS4, Switch 2)
- EA Sports College Football 27 (PC, PS5, Xbox Series)
- Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 1+2 Dual Collection (PC, PS5, Switch, Switch 2)
- Cat Mail Co. (PC)
10 juillet
- Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PC, PS5, Xbox Series)
- Palworld (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One)
- Digimon Story: Time Stranger (Switch 2)