Midgar Studio (Nacon) devrait être placé en liquidation judiciaire, sans que l’on sache ce qu’il adviendra d’Edge of Memories
C’est encore une triste journée pour l’industrie française (l’industrie tout court a vécu une terrible semaine). Les studios de Nacon paient une nouvelle fois pour les mauvaises décisions du groupe, et le couperet vient visiblement de tomber sur Midgar Studio, studio mis en vente par l’éditeur français qui n’a visiblement pas trouvé de repreneur.
Un studio qui n’aura même pas eu la chance d’aller au bout de son projet
On savait qu’une épée de Damoclès pesait au-dessus de la tête de Midgar Studio, mais on espérait malgré tout une issue plus heureuse pour toute l’équipe. Selon les informations recueillies par Gautoz d’Origami, le mandataire qui s’occupe du dossier de redressement de Nacon aurait demandé la liquidation judiciaire de ce studio. Une demande qui a malheureusement toutes les chances d’aboutir, ce qui conduira à la fermeture de Midgar Studio.
Une terrible situation qui intervient au moment où le studio vient de sortir une démo pour Edge of Memories, son prochain action-RPG qui doit pourtant sortir cette année. Avec cette liquidation, on ignore ce qu’il adviendra du jeu. Gautoz précise que le jeu est « dans la dernière ligne droite de son développement », mais impossible de savoir si Nacon va tout de même arrêter les frais, ou confier le projet à une autre équipe. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Greedfall II, qui était certes sorti au moment de la fermeture de Spiders, mais qui a toujours un DLC dans les tuyaux, qui ne sera pas assuré par l’équipe originelle.
Une fois encore, les choses se terminent de la pire des façons, tandis que le redressement judiciaire de Nacon se poursuit.
EDIT : le mandataire judiciaire a demandé la liquidation de Midgar, mais le jugement est différé de deux semaines. C’est dans l’écrasante majorité des cas une question de formalités à partir de là. « L’administration ne nous a laissé aucune chance, c’est fini » me glisse un cadre du studio.
— Gauthier 'Gautoz' Andres 🥵 (@gautoz.cool) 2026-07-03T07:01:23.425Z