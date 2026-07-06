Solo Leveling: Karma se prend pour Hades et nous montre un peu plus de gameplay

Pas de date à l’horizon

Dans Solo Leveling: Karma, vous retrouverez Sung Jinwoo dans sa quête de puissance via un roguelite dans lequel vous pourrez essayer plusieurs builds, qui vont dépendre des bénédictions que vous allez obtenir au cours de votre partie.

Pour le moment, on peut voir que ces builds seront liés à des éléments, comme le givre, la foudre ou encore la pierre. On reste sur du roguelite classique avec une caméra en vue isométrique, afin de ne pas bousculer les habitudes du genre, et de l’action très nerveuse pour bien illustrer la toute-puissance de l’ex-chasseur de rang E. Pour rappel, le jeu racontera une histoire inédite en illustrant la Guerre des Monarques, avec des personnages inédits et d’autres têtes bien plus connues.

Malgré tout cela, Netmarble n’a pas cru bon de révéler la date de sortie du jeu. Aux dernières nouvelles, Solo Leveling: Karma était prévu pour cette année sur mobiles et sur PC, sauf si cela a changé entre-temps. Puisque la fin d’année est déjà trop chargée, on pourrait penser que Netmarble craint de devoir sortir son jeu durant cette période, mais puisque Solo Leveling: Karma vise surtout le marché mobile, ces inquiétudes ne doivent sans doute pas trop peser dans la balance.