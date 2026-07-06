Final Fantasy XV bientôt sur Switch 2 ? Square Enix ne dit pas non

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Puisque Final Fantasy XVII n’est encore qu’une idée peu concrète, Square Enix peut se tourner vers des portages ou des remakes de cette saga pour continuer à en tirer quelques bénéfices. Rien que ce mois-ci, l’éditeur va ressortir le remaster de Final Fantasy X/X-2 sur Nintendo Switch 2. Il aurait également tout intérêt à actualiser d’autres jeux de la série en profitant de la popularité de la console de Nintendo, et c’est justement ce qu’un actionnaire a demandé au groupe lors d’une récente session de questions-réponses.

Final Fantasy XV // Source : Square Enix

Et sinon, la trilogie Final Fantasy XIII, personne ?

Lors de cet échange avec la direction de Square Enix, l’un des actionnaires a demandé à l’éditeur si le fait de sortir la trilogie Final Fantasy VII Remake sur Switch 2 signifiait que l’entreprise pouvait désormais sortir d’autres jeux plus anciens sur la console de Nintendo. Il cite tout particulièrement le cas de Final Fantasy XV, qu’il souhaiterait voir arriver sur Switch 2. Lorsqu’il demande à Square Enix si un tel portage est possible, l’éditeur japonais n’exclut pas l’idée, même si chaque portage sera dépendant des capacités de la console :

« Tout d’abord, bien qu’il existe certaines contraintes hardware pour reproduire fidèlement l’expérience exacte de Final Fantasy XV, nous pouvons affirmer que cela n’est pas totalement impossible. Quant à savoir si nous le porterons effectivement sur la Nintendo Switch 2, nous transmettrons vos commentaires à l’équipe de développement comme un point de vue précieux pour la stratégie marketing et les choix de plateformes à l’avenir. »

Le message est donc passé. Si porter Final Fantasy XV sur Switch 2 semble être un jeu d’enfant par rapport à la trilogie Final Fantasy VII Remake, c’est oublier que ce quinzième épisode repose sur l’ancien moteur maison de Square Enix, le Luminous Engine, qui est bien moins modulable que ne l’est l’Unreal Engine 4, moteur des jeux Final Fantasy VII Remake. Cela pèse sans doute dans la balance, mais au moins, Square Enix ne ferme pas la porte.

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Jaquette de Final Fantasy XV
Final Fantasy XV
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Date de sortie : 29/11/2016

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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