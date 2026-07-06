Final Fantasy XV bientôt sur Switch 2 ? Square Enix ne dit pas non

Et sinon, la trilogie Final Fantasy XIII, personne ?

Lors de cet échange avec la direction de Square Enix, l’un des actionnaires a demandé à l’éditeur si le fait de sortir la trilogie Final Fantasy VII Remake sur Switch 2 signifiait que l’entreprise pouvait désormais sortir d’autres jeux plus anciens sur la console de Nintendo. Il cite tout particulièrement le cas de Final Fantasy XV, qu’il souhaiterait voir arriver sur Switch 2. Lorsqu’il demande à Square Enix si un tel portage est possible, l’éditeur japonais n’exclut pas l’idée, même si chaque portage sera dépendant des capacités de la console :

« Tout d’abord, bien qu’il existe certaines contraintes hardware pour reproduire fidèlement l’expérience exacte de Final Fantasy XV, nous pouvons affirmer que cela n’est pas totalement impossible. Quant à savoir si nous le porterons effectivement sur la Nintendo Switch 2, nous transmettrons vos commentaires à l’équipe de développement comme un point de vue précieux pour la stratégie marketing et les choix de plateformes à l’avenir. »

Le message est donc passé. Si porter Final Fantasy XV sur Switch 2 semble être un jeu d’enfant par rapport à la trilogie Final Fantasy VII Remake, c’est oublier que ce quinzième épisode repose sur l’ancien moteur maison de Square Enix, le Luminous Engine, qui est bien moins modulable que ne l’est l’Unreal Engine 4, moteur des jeux Final Fantasy VII Remake. Cela pèse sans doute dans la balance, mais au moins, Square Enix ne ferme pas la porte.