L’usine principale de fabrication de disque PlayStation a déjà été réaffectée à une autre tâche

Une décision anticipée depuis quelque temps

Sony Digital Audio Disc Corporation était devenue l’usine principale derrière la production de disques pour PlayStation, avec plus de 600 000 disques imprimés par jour. Cependant, l’entreprise prévoit désormais que ce chiffre baissera de 90 % d’ici 2028, étant donné que Sony ne souhaite plus produire de disques pour les nouveaux jeux dès janvier 2028.

Sony DASC indique donc qu’il va réaffecter 300 employés sur la production de microlentilles. Un nouveau centre d’intérêt pour Sony, qui n’est cependant pas si neuf que cela. On comprend que le constructeur a petit à petit fait basculer les priorités de l’usine de la production de disques à celle de microlentilles depuis 2024. Autrement dit, Sony avait sans doute déjà pris sa décision concernant l’arrêt des jeux physiques dès ce moment-là, et a opéré une transition plus ou moins en douceur pour ses équipes. Ce qui laisse donc peu d’espoir pour que Sony fasse machine arrière étant donné que son usine principale a maintenant d’autres priorités, qui mettent du temps à changer.

Si rien n’est impossible, il faut visiblement se faire à l’idée que cette décision ne changera pas, quand bien même les critiques fusent à son sujet.