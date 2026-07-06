Sony prévient les studios qu’ils pourront toujours produire des jeux sur disque après 2028, mais seulement pour les jeux déjà sortis
Après janvier 2028, vous retrouverez encore des boîtes de jeux PlayStation dans vos boutiques préférées, mais sans doute uniquement avec un code de téléchargement à l’intérieur. Sony a annoncé sa volonté de mettre fin à la production de Blu-ray pour les jeux, et cela entrera en vigueur dans un peu plus d’un an. Pour les jeux qui sortiront après cette date, l’avenir est plutôt clair, mais qu’en est-il des jeux déjà sur le marché et de ceux qui arriveront en 2027 ? Les stocks physiques seront-ils limités à la production pré-2028 ? Sony répond.
Les jeux déjà existants continueront d’être produits
On aurait pu croire que dès janvier 2028, Sony mettrait fin à toute production de jeux sur disque. Néanmoins, Sony a envoyé un message (récupéré par Game File) auprès de ses partenaires, studios comme éditeurs, pour les prévenir que cette production continuera, mais seulement pour les jeux sortis avant cette date butoir. En somme, tant qu’il y aura de la demande pour un jeu physique sorti avant janvier 2028, Sony continuera d’en produire.
Les stocks ne devraient donc pas s’épuiser immédiatement, même si ce n’est qu’un petit sursis. La production devrait en tout cas bien diminuer puisque l’on a appris que l’usine principale en charge de cette tâche va diminuer son activité dans le secteur de près de 90 % dès la mise en place de la nouvelle politique de Sony.
Le constructeur prévient tout de même qu’il apportera « l’opportunité de sortir des nouveaux jeux en magasin via des codes de téléchargement », afin d’indiquer aux studios et éditeurs que leurs jeux pourront tout de même avoir une visibilité dans les boutiques et les grands magasins.