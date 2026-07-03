InZOI prend un peu de retard sur PS5 et ne sortira pas avant 2027 sur la console

Tout repenser pour l’interface PS5

Viser une sortie d’InZOI sur PS5 cette année était peut-être trop ambitieux pour ce jeu qui a encore besoin de pas mal de travail avant l’arrivée de sa version complète. L’équipe en charge du projet vient de s’en rendre compte et indique ainsi que la version PS5 d’InZOI sortira plutôt dans le courant de la première moitié de 2027 :

« Le planning été ajusté afin d’assurer la meilleure expérience de jeu possible. Nous tenions sincèrement à vous proposer la version PS5 cette année. Cependant, en réfléchissant à l’expérience de développement de la version PC, qui est encore en accès anticipé, nous avons réalisé que nous avions besoin de plus de temps pour garantir le niveau de qualité que InZOI doit atteindre sur console. Nous comprenons que cette annonce est décevante pour tous ceux qui attendent la version PS5, mais notre équipe espère que vous comprendrez notre démarche alors que nous nous efforçons de vous offrir la meilleure version possible d’InZOI. »

Dans la foulée, le studio a mis en ligne un long post pour expliquer sur quoi il allait concentrer ses efforts dans les semaines à venir. On comprend que le retard de la PS5 est aussi motivé par l’envie de proposer une expérience adaptée sur console plutôt qu’un portage moins intuitif de la version PC. On parle également de la compatibilité avec la DualSense, ou d’une interface repensée. Sans oublier les changements qui doivent être apportés au jeu dans sa globalité, sur les routines des personnages, les liens familiaux, et bien d’autres choses. En somme, l’accès anticipé va encore durer un moment.