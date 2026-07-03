InZOI prend un peu de retard sur PS5 et ne sortira pas avant 2027 sur la console

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Celui qui devait concurrencer Les Sims est finalement loin de convaincre, mais c’est oublier qu’InZOI n’est pas encore disponible dans sa version 1.0. Le jeu édité par Krafton est en accès anticipé depuis plus d’un an maintenant et poursuit sa route avec des mises à jour régulières selon les retours de sa communauté. Il se trouve que le chantier est un peu plus gros que prévu, c’est pourquoi la version PS5 aura finalement du retard.

InZOI // Source : Krafton

Tout repenser pour l’interface PS5

Viser une sortie d’InZOI sur PS5 cette année était peut-être trop ambitieux pour ce jeu qui a encore besoin de pas mal de travail avant l’arrivée de sa version complète. L’équipe en charge du projet vient de s’en rendre compte et indique ainsi que la version PS5 d’InZOI sortira plutôt dans le courant de la première moitié de 2027 :

« Le planning été ajusté afin d’assurer la meilleure expérience de jeu possible. Nous tenions sincèrement à vous proposer la version PS5 cette année. Cependant, en réfléchissant à l’expérience de développement de la version PC, qui est encore en accès anticipé, nous avons réalisé que nous avions besoin de plus de temps pour garantir le niveau de qualité que InZOI doit atteindre sur console. Nous comprenons que cette annonce est décevante pour tous ceux qui attendent la version PS5, mais notre équipe espère que vous comprendrez notre démarche alors que nous nous efforçons de vous offrir la meilleure version possible d’InZOI. »

Dans la foulée, le studio a mis en ligne un long post pour expliquer sur quoi il allait concentrer ses efforts dans les semaines à venir. On comprend que le retard de la PS5 est aussi motivé par l’envie de proposer une expérience adaptée sur console plutôt qu’un portage moins intuitif de la version PC. On parle également de la compatibilité avec la DualSense, ou d’une interface repensée. Sans oublier les changements qui doivent être apportés au jeu dans sa globalité, sur les routines des personnages, les liens familiaux, et bien d’autres choses. En somme, l’accès anticipé va encore durer un moment.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'InZOI
InZOI
pc

Date de sortie : N/C

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Opening Night Live 2025 : Toutes les annonces de la soirée d’ouverture de la Gamescom

pc ps5 xbox series
Opening Night Live 2025 résumé

InZOI : Le concurrent des Sims débutera son aventure sur PS5 dès le début d’année 2026

pc ps5
InZOI : Le concurrent des Sims débutera son aventure sur PS5 dès le début d’année 2026

InZOI annonce la date de son premier DLC gratuit Paradis Tropical, voici les nombreuses nouveautés

pc
InZOI annonce la date de son premier DLC gratuit Paradis Tropical, voici les nombreuses nouveautés

InZOI dévoilera son premier DLC durant l’Opening Night de la Gamescom

pc
InZOI dévoilera son premier DLC durant l’Opening Night de la Gamescom
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

L’échec de Suicide Squad: Kill the Justice League a presque poussé ses cadres à quitter le monde du jeu vidéo
pc ps5 xbox series
L’échec de Suicide Squad: Kill the Justice League a presque poussé ses cadres à quitter le monde du jeu vidéo
CD Projekt Red annonce que Cyberpunk 2077 s’est vendu à plus de 40 millions d’exemplaires
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one switch 2
CD Projekt Red annonce que Cyberpunk 2077 s’est vendu à plus de 40 millions d’exemplaires
Malgré la liquidation du studio, l’équipe de Supamonk derrière Absolum est sauvée
pc ps5 switch ps4
Malgré la liquidation du studio, l’équipe de Supamonk derrière Absolum est sauvée
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.4 (Himeko Nova, collab Fate Stay Night…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.4 (Himeko Nova, collab Fate Stay Night…)
Final Fantasy VII Revelation : La trace de nombreux DLC a été trouvée sur l’Epic Games Store
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation : La trace de nombreux DLC a été trouvée sur l’Epic Games Store
Dune Awakening prépare sa sortie sur consoles et promet une édition physique sur PlayStation 5
pc ps5 xbox series
Dune Awakening prépare sa sortie sur consoles et promet une édition physique sur PlayStation 5
L’usine principale de fabrication de disque PlayStation a déjà été réaffectée à une autre tâche
PlayStation
Midgar Studio (Nacon) devrait être placé en liquidation judiciaire, sans que l’on sache ce qu’il adviendra d’Edge of Memories
pc ps5 xbox series
Midgar Studio (Nacon) devrait être placé en liquidation judiciaire, sans que l’on sache ce qu’il adviendra d’Edge of Memories
ONTOS : Le thriller de science-fiction aura un peu de retard et vise désormais 2027
pc ps5 xbox series
ontos
Obsidian (Avowed, The Outer Worlds) également en danger de fermeture chez Xbox ? Jason Schreier affirme que non
pc ps5 xbox series
Obsidian (Avowed, The Outer Worlds) également en danger de fermeture chez Xbox ? Jason Schreier affirme que non
L’ancien boss de 2K Games et Amazon Games rejoint Ubisoft pour travailler sur les jeux Tom Clancy
L’ancien boss de 2K Games et Amazon Games rejoint Ubisoft pour travailler sur les jeux Tom Clancy
Les boutiques réagissent à l’arrêt de production des jeux physique chez PlayStation
ps5
Les boutiques réagissent à l’arrêt de production des jeux physique chez PlayStation
Attack on Titan 3 sortira cet hiver et nous propose toujours de voir les événements du manga à travers notre propre avatar
pc ps5 xbox series switch 2
Attack on Titan 3 sortira cet hiver et nous propose toujours de voir les événements du manga à travers notre propre avatar
Le nom d’un nouveau jeu Metroid a fuité chez le gouvernement brésilien
switch
Le nom d’un nouveau jeu Metroid a fuité chez le gouvernement brésilien
La prochaine console de Xbox n’aurait pas de lecteur, mais Microsoft chercherait un moyen de numériser vos disques
xbox series
La prochaine console de Xbox n’aurait pas de lecteur, mais Microsoft chercherait un moyen de numériser vos disques
Onimusha: Way of the Sword avance sa sortie au 4 septembre, soit trois semaines plus tôt que prévu
pc ps5 xbox series switch 2
Onimusha: Way of the Sword avance sa sortie au 4 septembre, soit trois semaines plus tôt que prévu
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en juillet
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Ce que Sony nous dit à demi-mot sur la PS6 avec l’arrêt du support physique chez PlayStation
ps5
Ce que Sony nous dit à demi-mot sur la PS6 avec l’arrêt du support physique chez PlayStation
Code Vein II prépare une version 2.0 et lève le voile sur son premier DLC
pc ps5 xbox series
Code Vein II prépare une version 2.0 et lève le voile sur son premier DLC
Malgré les annulations de projets chez Xbox, le jeu OD de Kojima serait à l’abri
pc xbox series
Malgré les annulations de projets chez Xbox, le jeu OD de Kojima serait à l’abri
Quantic Dream promet que tout va bien autour de Star Wars Eclipse, malgré les derniers échos peu rassurants
Quantic Dream promet que tout va bien autour de Star Wars Eclipse, malgré les derniers échos peu rassurants
Sony annonce qu’il ne sortira plus aucun jeu physique sur disque sur PlayStation après janvier 2028
ps5
PlayStation
La mise à jour 6.7 de Genshin Impact est disponible et nous envoie sur la Lune
pc ps5 xbox series ios android ps4
La mise à jour 6.7 de Genshin Impact est disponible et nous envoie sur la Lune
Slitherine acquiert les droits de la licence Blood Bowl auprès de Nacon, et veut continuer à travailler avec Cyanide
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Slitherine acquiert les droits de la licence Blood Bowl auprès de Nacon, et veut continuer à travailler avec Cyanide