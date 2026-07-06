Marvel Tokon sera finalement inaccessible dans plus d’une centaine de pays, la faute au PSN

Le PSN continue d’être inaccessible dans de nombreux pays

Eh bien non. Avec Marvel Tokon, Sony se retrouve embourbé dans la même situation que plusieurs de ses autres jeux sur PC, avec une demande de compte PSN qui va naturellement bloquer l’accès au jeu dans plus de 130 pays. Pour jouer à Marvel Tokon sur PC, vous aurez besoin d’un compte PSN, chose qui est bloquée dans des pays comme le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, et on en passe. On notera d’ailleurs l’ironie de la chose lorsque l’on sait que le jeu aura une forte présence à l’EVO, compétition qui passera désormais par le Maroc dès l’année prochaine.

Une situation qui est d’autant plus dommageable dans le sens où la page Steam du jeu était encore accessible jusqu’à il y a peu dans ces pays. Ce n’est que récemment que les prérequis concernant le PSN ont été ajoutés, bloquant ainsi la page. De quoi donner de faux espoirs pendant pas mal de mois, avant de priver des millions de personnes.

La liste des pays concernés par ce blocage est disponible sur la base de données Steam. Pour rappel, Marvel Tokon sera disponible dans le reste du monde dès le 6 août prochain sur PC et PS5.