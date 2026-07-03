Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.4 (Himeko Nova, collab Fate Stay Night…)

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Après une mise à jour 4.3 un peu calme, Honkai Star Rail reprend un peu vie avec la version 4.4, qui a pour but de conclure un arc narratif tout en mettant en avant la seconde partie de la collaboration avec Fate Stay Night. On fait le point sur tout ce qu’il faut en attendre.

La version 4.4 de Honkai Star Rail // Source : HoYoverse

La fin de la première partie de Planarcadia

Dans cette nouvelle version de Honkai Star Rail, la bataille finale de Planarcadia se prépare et cette nouvelle quête du Pionnier sera logiquement concentrée sur Himeko, qui aura droit à une nouvelle forme pour mieux combattre le nouveau boss permanent, qui n’est autre que le Seigneur ravageur Asat Pramad.

Les bannières de la version 4.4

Himeko Nova sera donc une nouvelle version de Himeko à invoquer à part, même si elle reste de type Feu et de la voie de l’Erudition. Elle pourra invoquer une zone pour booster les alliés, surtout ceux de l’Astral Express, avant de sauter dans son mecha géant pour infliger de très gros dégâts. Avec sa zone, chaque personnage aura le choix de lancer sa propre compétence, ou de lancer une attaque de ce gros mécha à la place.

Himeko Nova sera présente dès le lancement de la version 4.4 dans sa bannière, qui sera divisée en quatre. Dans cette phase, on retrouvera également Sparxie (qui aura droit à un nouveau costume), Dan Heng – Permansor Terrae et Nocterna. Pour la deuxième phase de la mise à jour, ce seront Cerydra, Anaxa et Aventurine qui seront mis en avant.

Le crossover avec Fate Stay Night sera aussi de retour avec deux nouvelles bannières dès le 24 juillet, celle de Rin et celle de Gilgamesh. Comme les autres bannières Fate, celles-ci n’ont pas encore de date de fin. Rin sera de type Quantique de la voie de l’Érudition, et possédera une attaque spéciale si Archer est dans votre équipe. Même chose pour Saber et Gilgamesh. Ce dernier sera de type Foudre et de la Voie de la Destruction.

Vous pourrez obtenir Gilgamesh gratuitement, ou opter pour une copie gratuite d’Archer (jusqu’à la version 4.6). Si vous dépensez 200 pass d’invocations durant la version 4.4, vous obtiendrez le cône de lumière de Gilgamesh ou d’Archer en cadeau.

Les événements de la version 4.4

Et justement, la collaboration avec Fate Stay Night sera au cœur de cette mise à jour 4.4. La Guerre du Saint Graal va donc reprendre sous une différente forme, avec des combats aux côtés de Rin où l’on pourra utiliser des cartes spéciales pour attaquer, au lieu des compétences habituelles.

Aventurine nous donnera ensuite une petite tâche à accomplir dans un nouvel événement aux allures de Tetris, que l’on pourra aussi apprécier en multijoueur. Le mode Guerre des Monnaies aura droit à une mise à jour avec les personnages des dernières versions. Et c’est à peu près tout en vraies nouveautés, si l’on met de côté les événements qui reviennent à chaque mise à jour pour doubler les récompenses.

Les codes jades stellaires

Comme lors de chaque live de présentation, des codes pour obtenir des jades stellaires ont été distribués et ne sont valables que quelques heures :

  • WAK84U29VLYP
  • HT3QMCJ9U4JB
  • XTJ9MV38DL3X

Quand sortira la version 4.4 de Honkai Star Rail ?

La version 4.4 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 15 juillet prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu juste avant cela, et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.

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Date de sortie : 26/04/2023

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