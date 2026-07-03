Dragon Ball Xenoverse 2 arrêtera enfin les frais dès la sortie de son ultime DLC dans quelques jours

Il était plus que temps de passer à autre chose

Le chapitre 4 de la « Future Saga » va donc enfin conclure l’aventure Dragon Ball Xenoverse 2, près d’une décennie après la sortie du jeu de base. Il vous faudra arrêter votre ennemi de toujours qui cherche à effacer l’Histoire, et donc Goku et ses amis par la même occasion. Justement, Goku sera jouable avec une forme inédite qui combine l’Ultra Instinct à un autre pouvoir, tandis qu’une autre version de Chronoa sera également accessible avec ce DLC, qui sortira donc le 8 juillet prochain.

Au sein de ce DLC, vous retrouverez également d’autres bonus comme 4 attaques supplémentaires, 6 nouvelles tenues et accessoires, 4 Super âmes ou encore un nouveau niveau. Bandai Namco en révélera un peu plus sur l’ensemble de ce contenu dans les jours qui nous séparent de la série du DLC. Après cela, il pourra enfin se consacrer exclusivement à Xenoverse 3, que nous avons récemment pu voir de près.

Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.