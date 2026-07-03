Final Fantasy VII Revelation : La trace de nombreux DLC a été trouvée sur l’Epic Games Store

Tout le monde a déjà en tête un DLC Advent Children

C’est sur la base de données de l’Epic Games Store que des petits curieux (dont RPGSite) ont pu remarquer que plusieurs DLC venaient d’être ajoutés à la page de Final Fantasy VII Revelation. On y voit notamment la présence d’une Premium Edition qui n’a pas encore été annoncée, mais aussi des bonus de précommande. Plus intrigant encore, environ 9 DLC sont ici listés, avec même un « pass d’extension » pour l’histoire, faisant penser à un DLC majeur qui pourrait être dans la veine d’Intermission sur Remake.

Difficile pour autant d’affirmer avec certitude que des DLC sont d’ores et déjà prévus pour Final Fantasy VII Revelation. Il pourrait ici s’agir d’une erreur de l’Epic Games Store (c’est fort probable), ou d’un listing qui ne représente pas totalement les plans de Square Enix. Parmi tous ces DLC, on pourrait très bien y retrouver des éléments mineurs comme des coutumes, des invocations ou des accessoires.

Le plus intriguant reste malgré tout le contenu du pass d’extension. On pourrait facilement imaginer que Square Enix propose un DLC majeur couvrant par exemple les événements de Dirge of Cerberus (version courte) ou du film Advent Children. Mais selon les propos de Naoki Hamaguchi, rien ne semblait avoir été décidé pour le moment. Il faudra sans doute attendre le début des précommandes pour en savoir un peu plus.

Final Fantasy VII Revelation sortira au printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.